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Mario Pašalić: Moramo proći grupu u Americi. Erlić: Bilo je grešaka, analizirat ćemo ih...

Piše Issa Kralj,
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Mario Pašalić: Moramo proći grupu u Americi. Erlić: Bilo je grešaka, analizirat ćemo ih...
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Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nama je ovo bitna pobjeda za daljnji rad te nam daje još više motiva za sve što nas čeka u Americi -rekao je Erlić. Očekivanja od Svjetskog prvenstva su da prođemo grupu - dodao je Pašalić nakon pobjede

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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednju pripremu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo koje počinje sljedeći tjedan. Nakon poraza od Belgije (0-2) 'vatreni' su u Varaždinu slavili protiv Slovenije 2-1 čudesnim golovima kapetana Luke Modrića u 50. minuti i Marija Pašalića u 92. minuti. Jedini gol za Slovence zabio je Andraž Šporar pred sam kraj regularnog djela, u 83. minuti. 

Prvi je pred kamere izašao Martin Erlić koji je odigrao skoro cijeli susret. 

- Nama je ovo bitna pobjeda za daljnji rad te nam daje još više motiva za sve što nas čeka u Americi. Neke greške još moramo popraviti, sve ćemo analizirati, trebamo biti koncentriraniji, ali bolje da se to dogodilo danas nego protiv Engleske. Zasluženo smo pobijedili, ali stvorili su nam male probleme iz kontri - rekao je za Novu TV.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osvrnuo se na atmosferu u reprezentaciji koju čeka dan odmora.

- Atmosfera u reprezentaciji je odlična, sjajan je miks između mlađih i starih igrača, ali svi se super slažemo. Dan odmora ćemo iskoristiti za razgledavanje Varaždina u kojemu nisam nikada bio. Nadam se da ćemo u Americi biti mjesec dana. Ne planiram više ići na nikakve svadbe - rekao je kroz smijeh Erlić.

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Mario Pašalić zabio je pobjednički gol u 93. minuti susreta i donio važnu pobjedu uoči odlaska u Ameriku. Pašalić je komentirao susret sa Slovenijom. 

- Trebala nam je ova pobjeda nakon poraza Belgije kako bismo mirnije otišli na Svjetsko prvenstvo i bili više samopouzdani. Dobro smo krenuli u utakmicu, pucali smo i stvarali prilike, a oni su nam prijetili iz kontri, ali sve ćemo analizirati.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Prijateljske utakmice su tu da se uči, imamo vremena sve detaljno analizirati. Očekivanja od Svjetskog prvenstva su da prođemo grupu.

- Slobodan dan provesti ću u krugu najbliže obitelji i napuniti baterije - zaključio je strijelac pobjedničkog gola. 

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