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NA US OPENU

Pavić i Arevalo nakon velike borbe ostali bez polufinala

Piše HINA,
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Pavić i Arevalo nakon velike borbe ostali bez polufinala
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Drama u New Yorku! Pavić i Arevalo ispali s US Opena nakon preokreta Nijemaca u napetom trileraškom meču

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Mate Pavić, 33-godišnji hrvatski tenisač i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora nisu se plasirali u polufinale US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini koji se održava u New Yorku.

U napetom četvrtfinalnom meču njih su nakon preokreta i 6-7(4), 6-4, 7-6(7) svladali njemački tenisači Kevin Krawietz i Tim Puetz. Meč je trajao točno dva i pol sata.

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Prvi set prošao je bez break gemova i odlučivao se u tie-breaku preko kojeg su Pavić i Arevalo stekli startnu prednost i poveli 1-0 u setovima. Početkom druge dionice dominirali su Nijemci koji su uz dva breaka poveli 4-0. Pavić i Arevalo su uspjeli vratiti jedan break minusa, ali ne i drugi pa se otišlo u treći set odluke u kojem također nije bilo break gemova premda su Pavić i Arevalo u drugom gemu propustili čak pet break prilika.

Od starta odlučujućeg tie-breaka Nijemci su bili u prednosti. Imali su 3-1, 5-2 i 7-4. Pavić i Arevalo su stigli do 7-7, ali i izgubili posljednja tri poena u nizu što ih je odvelo u poraz.

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