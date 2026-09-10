Pavić i Arevalo nakon velike borbe ostali bez polufinala

Mate Pavić, 33-godišnji hrvatski tenisač i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora nisu se plasirali u polufinale US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini koji se održava u New Yorku.

U napetom četvrtfinalnom meču njih su nakon preokreta i 6-7(4), 6-4, 7-6(7) svladali njemački tenisači Kevin Krawietz i Tim Puetz. Meč je trajao točno dva i pol sata.

Prvi set prošao je bez break gemova i odlučivao se u tie-breaku preko kojeg su Pavić i Arevalo stekli startnu prednost i poveli 1-0 u setovima. Početkom druge dionice dominirali su Nijemci koji su uz dva breaka poveli 4-0. Pavić i Arevalo su uspjeli vratiti jedan break minusa, ali ne i drugi pa se otišlo u treći set odluke u kojem također nije bilo break gemova premda su Pavić i Arevalo u drugom gemu propustili čak pet break prilika.

Od starta odlučujućeg tie-breaka Nijemci su bili u prednosti. Imali su 3-1, 5-2 i 7-4. Pavić i Arevalo su stigli do 7-7, ali i izgubili posljednja tri poena u nizu što ih je odvelo u poraz.