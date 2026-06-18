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Pavić s Arevalom u polufinalu ATP turnira u Queen's Clubu

Piše HINA,
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Pavić s Arevalom u polufinalu ATP turnira u Queen's Clubu
Pavić i Mektić ispali u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

U četvrtfinalu pobijedili Indijca Yukija Bhambrija i Novozelanđanina Michaela Venusa sa 6-4, 7-5

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Hrvatski tenisač Mate Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. Oni su u četvrtak u četvrtfinalu pobijedili Indijca Yukija Bhambrija i Novozelanđanina Michaela Venusa sa 6-4, 7-5.

Pavić i Arevalo su u drugom gemu spasili dvije break lopte, a potom su u idućoj igri oduzeli servis protivnicima. Stečenu prednost breaka hrvatsko-salvadorski par rutinirano je očuvao i dobio je prvi set sa 6-4.

U drugom setu Pavić i Arevalo su u petom gemu propustili oduzeti servis protivnicima, ali drugu šansu, koja ima se ukazala u 11. gemu, uspjeli su realizirati, te su kod vodstva 6-5 na svoj servis upisali pobjedu.

Pavić i Arevalo će protivnike u polufinalu saznati nakon dvoboja u kojem Nijemac Constantin Frantzen i Nizozemac Robin Haase igraju protiv britanskog para Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

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