Usprkos velikom trudu organizatora i snježnoj idili na Sljemenu dan nakon prvotne odgode, podloga ipak nije izdržala. Nakon nekoliko prekida i nastupa 19 skijaša, FIS i njegov glavni čovjek Emmanuel Couder definitivno su odlučili otkazati mušku utrku na Snježnoj kraljici.

- Izgledalo je jutro jako dobro, palo je 12 centimetara snijega, čistili smo stazu od 6 do 9, postavili smo je u 9. Čistili smo liniju i razvijalo se jako dobro - počeo je direktor hrvatske skijaške reprezentacije Vedran Pavlek za HTV.

POGLEDAJTE VIDEO: Sljemenska staza jutro uoči otkazane utrke

- Pregled je bio jako dobar i raspravljali smo treba li još što raditi. Glavni čovjek iz FIS-a rekao je da se treba voda i sol dodati. To se prvi put radilo na ženskoj utrci. Kad to prvi put napravite, pomogne, ali više puta... Naknadno je to možda i pojelo snijeg - smatra Pavlek.

Ipak, ništa si ne zamjera. Od početka godine vrijeme nije bilo saveznik organizatora. U jednom danu nije se sve moglo popraviti.

- Što je, tu je. Pokušali smo sve. Plana C više nema. Žao mi je. Ponosan sam na ljude koji su imali godišnje odmore i skijanja, ostalo je 80 posto ljudi i pomagalo. Nije ni prva ni zadnja koja se otkazala na dan utrke, treba ići dalje - rekao je Pavlek.

Je li se moglo voziti jučer?

- Danas je sigurno bila bolja prognoza. Mogla se održati, po svemu je bila bolja. Ali gledajte, mi tu premalo odlučujemo. Mi pripremamo stazu, a o o radovima i svemu kasnije odlučuje žiri u FIS-u. Pokušat ćemo to promijeniti, nije jednostavno.

Pavlek se okrenuo utrci iduće godine.

- Naravno, počinju pripreme iste sekunde, treba gledati pozitivno. Imali smo dva otkaza, 2014. i 2016. Grad je uložio puno u infrastrukturu, snijega ima, vjerujem da će se otvoriti staza uskoro za građanstvo. Nije bilo otkaza zbog nedotsatka snijega zadnjih godina. Dogodilo se to što se dogodilo, stravična temperatura, snijeg je bio izmučen. Jednostavno, takva je odluka. Gledam ljude uz stazu, ne znaju bi li plakali ili što da rade. Ali treba biti jak, prespavati i idemo dalje - kazao je prvi operativac skijaškog saveza i pohvalio Leonu Popović:

- To je najljepša sljemenska priča. Leona je napravila rezultat karijere, a sad se okrećemo Kranjskoj Gori odnosno Adelbodenu.