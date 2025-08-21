Obavijesti

SUCI ZA 4. KOLO

Pavlešiću pripao derbi Osijeka i Hajduka, Strukan sudi Dinamu

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U VAR sobi na Opus Areni bit će Ante Čulina, dok je Igor Pajač četvrti sudac na utakmici Dinama i Istre. Ante Terzić sudit će zadnju utakmicu kola na Rujevici između Rijeke i Varaždina

Bertrand Layec odredio je tko će suditi četvrto kolo HNL-a. Kolo u petak otvaraju Vukovar 1991 i Gorica na stadionu u Vinkovcima. Subotnji program obogatit će dvoboji Slaven Belupa i Lokomotive te Dinama i Istre, dok u nedjelju derbi igraju Osijek i Hajduk.  Kolo zatvaraju Rijeka i Varaždin.

Na utakmici Vukovara i Gorice (20 sati) pravdu će dijeliti Oliver Romić, pomagat će mu Dario Kolarević i Marko Reljan, a u VAR sobi je Fran Jović. Prvu utakmicu u subotu između Belupa i Lokomotive (18.45) u Koprivnici sudi Dario Bel, a pomažu mu Dino Knez i Dario Đerđ. Utakmicu u VAR-u nadgleda Tihomir Pejin. Dinamo i Istra će završiti subotnji dio kola u 21 sat, a na Maksimiru pravdu dijeli Duje Strukan. Pomoćnici su mu Dujo Sarić i Vice Vidović, a u VAR sobi je Ivan Bebek. Četvrti sudac na ovoj utakmici je Igor Pajač koji je svojim odlukama u prošlom kolu razljutio Osijek i njegove navijače.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HNL nedjelja počinje u 18.30 na Opus Areni gdje Osijek dočekuje Hajduk. Utakmicu sudi Patrik Pavlešić, pomažu mu Luka Pajić i Ivan Starčević, a u VAR-u je Ante Čulina. Kolo na Rujevici u 21 sat zatvaraju Rijeka i Varaždin. Glavni sudac je Ante Terzić, pomoćnici su Bojan Zobenica i Marko Maloča, a u VAR sobi je Ivan Matić.

