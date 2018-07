Penal ili ne? Argentinac i VAR ga dosudili, Griezmann zabio

Rapsodija golova u Moskvi! Francuska dolazi do novog vodstva zahvaljujući golu Griezmanna iz penala. Ivan Perišić je u kaznenom prostoru Hrvatske loptu dirao rukom, a glavni sudac Nestor Pitana je dosudio korner za Francuze.

Međutim, nakon sugestije VAR-a Argetinac je ipak pokazao na bijelu točku. Odgovornost pucanja penala na sebe je preuzeo Griezmann koji je pucao u Subašićev donji desni kut. Suba se bacio u drugu stranu i lopta je ušla u gol.

Ovo je za francuskog napadača četvrti gol na ovom Svjetskom prvenstvu.

France takes the 2-1 lead on Croatia after a successful Antoine Griezmann penalty kick. Breaks out the Fortnite L Dance for celebration. #FRA 2. #CRO 1. pic.twitter.com/ct1ISgnVDo