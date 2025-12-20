Detalj s utakmice Manchester Cityja i West Hama kada španjolski trener krene davati instrukcije Gvardiolu nakon pobjede 3-0 zabavio je javnost u Engleskoj. City je u nizu od sedam pobjeda u svim natjecanjima
Pep Guardiola: Što sam govorio Jošku? Pitao sam ga koje plaže u Hrvatskoj trebam posjetiti
Manchester City je pobijedio West Ham 3-0 u 17. kolu Premier lige i privremeno preuzeo vrh ljestvice. Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu, ali engleske medije zabavio je detalj s kraja utakmice kada Pep Guardiola prilazi Hrvatu i krene mu nešto objašnjavati.
Novinare je zanimalo što je Pep imao za objasniti Gvardiolu, a njegov odgovor sve je oduševio.
- Razgovarali smo o tome kako je u Hrvatskoj, kakvi su praznici tamo. Idem vidjeti tatu na nekoliko dana, a poslije idem u Hrvatsku, na neke plaže. I zato sam pitao: 'Kamo moram ići? - rekao je šaljivo i dodao:
- Sviđa li ti se moj odgovor? Dobro. Nije istinit, ali nije važno, zar ne?
Manchester City je u nizu od sedam pobjeda u svim natjecanjima.
