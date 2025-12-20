Obavijesti

Pep Guardiola: Što sam govorio Jošku? Pitao sam ga koje plaže u Hrvatskoj trebam posjetiti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Detalj s utakmice Manchester Cityja i West Hama kada španjolski trener krene davati instrukcije Gvardiolu nakon pobjede 3-0 zabavio je javnost u Engleskoj. City je u nizu od sedam pobjeda u svim natjecanjima

Manchester City je pobijedio West Ham 3-0 u 17. kolu Premier lige i privremeno preuzeo vrh ljestvice. Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu, ali engleske medije zabavio je detalj s kraja utakmice kada Pep Guardiola prilazi Hrvatu i krene mu nešto objašnjavati.

Novinare je zanimalo što je Pep imao za objasniti Gvardiolu, a njegov odgovor sve je oduševio. 

- Razgovarali smo o tome kako je u Hrvatskoj, kakvi su praznici tamo. Idem vidjeti tatu na nekoliko dana, a poslije idem u Hrvatsku, na neke plaže. I zato sam pitao: 'Kamo moram ići? - rekao je šaljivo i dodao:

- Sviđa li ti se moj odgovor? Dobro. Nije istinit, ali nije važno, zar ne?

Premier League - Manchester City v West Ham United
Foto: Phil Noble/REUTERS

Manchester City je u nizu od sedam pobjeda u svim natjecanjima. 

