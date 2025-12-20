Pep Guardiola: Što sam govorio Jošku? Pitao sam ga koje plaže u Hrvatskoj trebam posjetiti

Manchester City je pobijedio West Ham 3-0 u 17. kolu Premier lige i privremeno preuzeo vrh ljestvice. Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu, ali engleske medije zabavio je detalj s kraja utakmice kada Pep Guardiola prilazi Hrvatu i krene mu nešto objašnjavati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Novinare je zanimalo što je Pep imao za objasniti Gvardiolu, a njegov odgovor sve je oduševio.

- Razgovarali smo o tome kako je u Hrvatskoj, kakvi su praznici tamo. Idem vidjeti tatu na nekoliko dana, a poslije idem u Hrvatsku, na neke plaže. I zato sam pitao: 'Kamo moram ići? - rekao je šaljivo i dodao:

- Sviđa li ti se moj odgovor? Dobro. Nije istinit, ali nije važno, zar ne?

Foto: Phil Noble/REUTERS

Manchester City je u nizu od sedam pobjeda u svim natjecanjima.