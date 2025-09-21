Obavijesti

USLIJEDIO ŠOK

Pep se 'malo zanio' u slavlju pa pokušao poljubiti četvrtog suca

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reddit/Screenshot

Osim toga, Pep se na utakmici pojavio s flasterom na obrazu, što je mnoge navijače podsjetilo na susret s Feyenoordom iz prošle sezone nakon kojega se pred kamerama pojavio s izgrebanim čelom

U petom kolu Premier lige na Emiratesu Arsenal i Manchester City remizirali su 1-1. “Građani” su poveli u devetoj minuti pogotkom Erlinga Haalanda i činilo se da Guardiolina momčad ide prema pobjedi. No u sudačkoj nadoknadi Gabriel Martinelli pogodio je za 1-1 i donio bod Arsenalu.

Utakmica je još jednom stavila u središte pozornosti gostujućeg trenera. Guardiola je ovoga puta, prerano osjetivši slavlje, uhvatio četvrtog suca Pawsona za obraz i pokušao ga poljubiti u lice. Sudac se izmaknuo, a navijači su ostali zbunjeni potezom trenera Cityja. Na društvenim mrežama komentirali su: "Jesam li upravo vidio da je Pep poljubio suca?" i "Što se događa?!"

Osim toga, Pep se na utakmici pojavio s flasterom na obrazu, što je mnoge navijače podsjetilo na susret s Feyenoordom u prošlosezonskoj Ligi prvaka. Tada je Pep bio u najgorem trenerskom nizu s pet utakmica bez pobjede, a nakon te utakmice pred kamerama se pojavio s izgrebanim čelom. Kasnije je objasnio da se sam ozlijedio nesvjesno to radeći pod stresom.

EVO GDJE GLEDATI Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija
Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija

Utakmica na Emiratesu imala je još jednu neobičnu stvar. Naime, prema podacima BBC-ja, Manchester City imao je samo 32,8 posto posjeda lopte, najmanje otkako Guardiola vodi klub. Španjolski strateg namjerno je prepustio posjed Mikelu Arteti, svom bivšem pomoćniku i treneru Arsenala, te prijetio uglavnom iz kontranapada. Taktika mu je gotovo donijela pobjedu, no konačan remi ostavio je Arsenal na drugom mjestu s deset bodova, dok je City deveti sa sedam bodova iz pet utakmica.

