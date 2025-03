Perišić: Mjesecima sam radio po dvanaest sati kako bih se vratio

- Moramo se početi boriti jedni za druge i postati više momčad kako bi imali ikakve šanse protiv Arsenala - rekao je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka između PSV Eindhovena i Arsenala koja je na rasporedu u utorak s početkom u 21.00 sati.

PSV je plasman u osminu finala izborio izbacivši u play-offu Juventus ukupnim rezultatom 4-3, uz dva gola hrvatskog reprezentativca. Međutim, PSV u prvenstvu u posljednje vrijeme prolaze kroz krizu. Četiri su kola bez pobjede, a u zadnjem susretu su izgubili kod Go Ahead Eaglesa (2-3), pa vodeći Ajax ima osam bodova prednosti.

- Prošlog vikenda nismo bili momčad - kazao je Perišić na konferenciji za novinare.

- Trebali bismo biti više momčad. Ne borimo se jedni za druge i to me ljuti. Moramo to brzo promijeniti. Od današnjeg treninga do kraja sezone moramo dati svoj maksimum. Sezona još nije gotova. Još uvijek možemo nešto osvojiti i moramo učiniti sve da to ostvarimo. Dobro nam ide u napadu, ali moramo bolje bez lopte. Moramo se okupiti kao tim - dodao je.

Peršić je otkrio kako su igrači razgovarali o igrama koje u posljednje vrijeme prikazuje aktualni nizozemski prvak.

- Zašto nismo momčad? Razgovarali smo o tome. Stvaramo dovoljno prilika i zabijamo dovoljno, ali moramo se boriti i trčati jedan za drugoga - rekao je.

Perišić je naglasio kako se teško miri s porazima.

- Tako je svaki put kad izgubim. Ne podnosim poraz, čak ni kad igram utakmicu sa sinom ili kćeri - kazao je.

- Mjesecima sam radio deset do dvanaest sati dnevno kako bih se vratio nogometu. Samo moraš učiniti sve što možeš i biti spreman učiniti ono što možeš.

Perišić je kazao kako PSV očekuje velika utakmica protiv jakog suparnika.

- Morate biti usredotočeni na ono što dolazi. Sutra nas očekuje još jedna velika utakmica, sa jakim protivnikom i taktički moramo biti na vrhuncu naše igre. Bit će to teška utakmica protiv mlade momčadi s jakim trenerom. Arsenalu je često nedostajalo baš to malo da osvoji nešto prošle godine. Moramo biti potpuno spremni, vjerujem u našu momčad. Kad čujete himnu Lige prvaka, to ipak daje nešto posebno - zaključio je Perišić.

