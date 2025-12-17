Obavijesti

TREĆI POGODAK SEZONE

Perišić nakon gola: Osvojio sam pet kupova s tri različite ekipe, želim taj trofej i u Nizozemskoj

Piše Domagoj Vugrinović,
Uvijek je lijepo zabiti gol. Bio sam ozlijeđen nekoliko dana i naporno sam radio da se što prije vratim. Imamo još jednu utakmicu do kraja ove godine i nadamo se da ćemo je pobijediti, rekao je nakon gola Perišić

Ivan Perišić (36) u Kupu protiv GVVV-a zabio je treći gol ove sezone. Hrvatski reprezentativac ušao je u igru na poluvremenu i nakon sedam minuta zaključio pobjedu 3-0 protiv trećeligaša. Tom pobjedom PSV je osigurao prolazak u osminu finala Kupa, a Perišić je nakon gola u rijetkom javnom istupu u Nizozemskoj stao pred kamere ESPN-a.

Dalić o Perišiću na Poljudu 00:33
Dalić o Perišiću na Poljudu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

- Uvijek je lijepo zabiti gol. Bio sam ozlijeđen nekoliko dana i naporno sam radio da se što prije vratim i pomognem momčadi. Imamo još jednu utakmicu do kraja ove godine i nadamo se da ćemo je pobijediti. Nakon toga idemo na odmor - kazao je.

Gol Perišića pogledajte OVDJE.

Prošla sezona bila je njegova najučinkovitija u profesionalnoj karijeri, s 16 golova. Ove sezone ipak se više isprofilirao kao asistent pa ima osam dodavanja za gol, od čega je sedam ostvario u prvenstvu, čime je drugi najbolji asistent lige.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS

- Bila je to dobra asistencija Killiana Sildillije. Trenirali smo upravo tu akciju. Naporan rad se uvijek isplati. Dobro smo počeli s dva brza gola. Nakon toga postali smo malo neuredni, ali u drugom poluvremenu igrali smo bolje. Možemo biti sretni što smo se plasirali u sljedeću rundu.

KAO VINO... VIDEO Čudesni Perišić se ne gasi! Pogledajte njegov novi gol za nastavak nevjerojatnog niza
VIDEO Čudesni Perišić se ne gasi! Pogledajte njegov novi gol za nastavak nevjerojatnog niza

Prošle sezone s PSV-om je osvojio prvenstvo, no još uvijek mu nedostaje Kup, koji se nada osvojiti i dodati bogatoj trofejnoj vitrini.

- Osvojio sam kup s pet momčadi iz tri različite zemlje. Želim ga osvojiti i u Nizozemskoj. To je najkraći put do trofeja i moramo biti fokusirani na svaku kup-utakmicu.

Zašto Perišić rijetko istupa u nizozemskoj javnosti objasnio je trener Peter Bosz.

- Bojao se nešto reći, jer ljudi to izvlače iz konteksta i zloupotrebljavaju. Boji se da će se s njegovim riječima pogrešno postupati.

OPET ODUŠEVIO Marca se naklonila neuništivom Perišiću: 'Blistava karijera kakvih ima malo na svijetu'
Marca se naklonila neuništivom Perišiću: 'Blistava karijera kakvih ima malo na svijetu'

Kao primjer naveo je situaciju kada je Perišić jednom rekao da PSV tada "nije bio momčad".

- Tada je svugdje pisalo kako Perišić smatra da PSV nije momčad - pojasnio je Bosz.

