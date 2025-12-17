Perišić nakon gola: Osvojio sam pet kupova s tri različite ekipe, želim taj trofej i u Nizozemskoj

Ivan Perišić (36) u Kupu protiv GVVV-a zabio je treći gol ove sezone. Hrvatski reprezentativac ušao je u igru na poluvremenu i nakon sedam minuta zaključio pobjedu 3-0 protiv trećeligaša. Tom pobjedom PSV je osigurao prolazak u osminu finala Kupa, a Perišić je nakon gola u rijetkom javnom istupu u Nizozemskoj stao pred kamere ESPN-a.

- Uvijek je lijepo zabiti gol. Bio sam ozlijeđen nekoliko dana i naporno sam radio da se što prije vratim i pomognem momčadi. Imamo još jednu utakmicu do kraja ove godine i nadamo se da ćemo je pobijediti. Nakon toga idemo na odmor - kazao je.

Prošla sezona bila je njegova najučinkovitija u profesionalnoj karijeri, s 16 golova. Ove sezone ipak se više isprofilirao kao asistent pa ima osam dodavanja za gol, od čega je sedam ostvario u prvenstvu, čime je drugi najbolji asistent lige.

- Bila je to dobra asistencija Killiana Sildillije. Trenirali smo upravo tu akciju. Naporan rad se uvijek isplati. Dobro smo počeli s dva brza gola. Nakon toga postali smo malo neuredni, ali u drugom poluvremenu igrali smo bolje. Možemo biti sretni što smo se plasirali u sljedeću rundu.

Prošle sezone s PSV-om je osvojio prvenstvo, no još uvijek mu nedostaje Kup, koji se nada osvojiti i dodati bogatoj trofejnoj vitrini.

- Osvojio sam kup s pet momčadi iz tri različite zemlje. Želim ga osvojiti i u Nizozemskoj. To je najkraći put do trofeja i moramo biti fokusirani na svaku kup-utakmicu.

Zašto Perišić rijetko istupa u nizozemskoj javnosti objasnio je trener Peter Bosz.

- Bojao se nešto reći, jer ljudi to izvlače iz konteksta i zloupotrebljavaju. Boji se da će se s njegovim riječima pogrešno postupati.

Kao primjer naveo je situaciju kada je Perišić jednom rekao da PSV tada "nije bio momčad".

- Tada je svugdje pisalo kako Perišić smatra da PSV nije momčad - pojasnio je Bosz.