HRVATSKA MAŠINA

Perišić objavom pokazao zašto i s 37 godina izgleda kao stroj

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poznati talijanski sportski novinar Fabrizio Romano komentirao je objavu s dva emojija robota, aludirajući na Perišićevu nevjerojatnu radnu etiku i izdržljivost

Ivan Perišić, 37-godišnji veteran "vatrenih", ne pokazuje znakove usporavanja. Na dan kada je potvrđeno da se nalazi na širem popisu kandidata za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, neumorni Splićanin je na Instagramu podijelio moćnu sliku i poruku, otkrivši formulu koja mu omogućuje da prkosi godinama i ostane u samom vrhu svjetskog nogometa.

Njegova objava prikazuje scenu koja nije tipična za običan trening. Znojno i mišićavo tijelo priključeno je na niz elektroda i žica, dok mu je lice prekriveno metaboličkom maskom. Perišić sjedi na sobnom biciklu, očito usred napornog testa fizičkih performansi. Uz fotografiju je napisao jednostavnu, ali snažnu jednadžbu na engleskom jeziku: "HARD WORK + DEDICATION = LONGEVITY" (Naporan rad + predanost = dugovječnost).

Dalić: Žao mi je što tog igrača nisam uspio ugurati na popis

Znanost kao ključ uspjeha

Ono što vidimo na fotografiji uvid je u modernu sportsku znanost koja stoji iza uspjeha vrhunskih sportaša. Maska koju Perišić nosi služi za VO2 max testiranje, kojim se mjeri maksimalna količina kisika koju sportaš može iskoristiti tijekom intenzivnog vježbanja. To je ključni pokazatelj aerobne izdržljivosti, presudne za nogometaše koji tijekom utakmice moraju održavati visok tempo igre.

Istovremeno, elektrode zalijepljene na njegov torzo dio su EKG uređaja koji prati rad srca pod ekstremnim opterećenjem. Ovakva sveobuhvatna testiranja omogućuju stručnim timovima da kreiraju individualizirane programe treninga, prate umor i smanjuju rizik od ozljeda. Za igrača u kasnim tridesetima poput Perišića, ovakav znanstveni pristup ključan je za produživanje karijere na najvišoj razini.

Spreman za novi Mundijal

Vrijeme objave ne može biti slučajno. Upravo 18. svibnja 2026. godine Perišić je uvršten na preliminarni popis hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, dajući do znanja da je njegova glad za uspjehom s reprezentacijom, s kojom je osvojio srebro 2018. i broncu 2022. godine, i dalje ogromna.

Njegova posvećenost nije prošla nezapaženo ni u nogometnom svijetu. Poznati talijanski sportski novinar Fabrizio Romano komentirao je objavu s dva emojija robota, aludirajući na Perišićevu nevjerojatnu radnu etiku i izdržljivost. Bivši talijanski nogometaš Lele Adani nazvao ga je "Decatleta di Spalato", odnosno "desetobojac iz Splita", odajući mu priznanje za svestranost i fizičku spremu.

Nakon impresivnih sezona u Borussiji Dortmund, Interu, Bayernu i Tottenhamu, Perišić i kao igrač PSV-a dokazuje da su godine za njega samo broj. Njegova najnovija objava nije samo fotografija s testiranja, već jasna poruka suparnicima i navijačima: Ivan Perišić je spreman za još jedan veliki pohod s "vatrenima".

*Uz korištenje AI-ja

