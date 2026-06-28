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PONOVNO NA BEKU

Perišić posebno nahvalio jednog suigrača pa poručio: Kad je za Hrvatsku, igrat ću što god treba

Piše Domagoj Vugrinović, Iz Philadelphije: Tomislav Gabelić,
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Perišić posebno nahvalio jednog suigrača pa poručio: Kad je za Hrvatsku, igrat ću što god treba
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovo je bilo puno bolje nego prve dvije. Oni u prvom poluvremenu nisu mnogo napadali, a mi smo imali nekoliko poluprilika, rekao je Perišić

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Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu u posljednjem kolu skupine L i izborila nokaut-fazu s drugog mjesta. Vatreni su skupili šest bodova, dok je Engleska pobjedom 2-0 protiv Paname osvojila skupinu sa sedam bodova. Gana je završila treća s četiri boda te također prošla dalje.

Hrvatsku je u vodstvo u 31. minuti doveo Petar Sučić odličnim udarcem iz daljine. Gana je izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti, ali odluka je pala deset minuta poslije. Modrić je precizno izveo udarac iz kuta, a Nikola Vlašić najviše skočio u kaznenom prostoru i glavom pogodio za konačnih 2-1. Jedan od najboljih ponovno je bio Ivan Perišić, koji je na lijevom boku zamijenio Joška Gvardiola.

Kako si vidio utakmicu?

- Puno bolje nego prve dvije. Oni u prvom poluvremenu nisu mnogo napadali, a mi smo imali nekoliko poluprilika. Poslije se otvorilo. Bilo je malo panike kada smo primili pogodak, ali osim toga sve je bilo pozitivno. Sada se trebamo dobro odmoriti. Vidjet ćemo protiv koga igramo i bit ćemo spremni - rekao je Perišić.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kolumbija ili Portugal?

-  Tko god dođe. Na ovoj razini moramo biti spremni igrati protiv svih.

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Kako ti se čini suradnja s Baturinom?

- Dobro. Danas sam igrao beka i već sam sto puta rekao da sam spreman igrati što god momčadi treba. Nije mi strano igrati beka, igrao sam tu poziciju u Italiji. Baturina je u dobroj formi, treba nastaviti ovako. Stvarno je mnogo napredovao u posljednjih šest mjeseci, svaka mu čast.

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