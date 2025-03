VIDEO Perišić zabio na Poljudu i burno proslavio! Postao je drugi najbolji strijelac 'vatrenih'

Maestralna Hrvatska vodi 2-0 protiv Francuske na Poljudu, a gol za udvostručenje vodstva postigao je Ivan Perišić. Hrvatski reprezentativac dočekan je na splitskom stadionu podijeljenim reakcijama navijača. Većina stadiona uputila mu je zvižduke zbog načina na koji se rastao s Hajdukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Pitali smo navijače što misle o povratku Marka Livaje u reprezentaciju | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

No, svim kritičarima brzo je zatvorio usta u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, kada je sjajno dočekao loptu na rubu kaznenog prostora i desnom nogom neobranjivo pogodio donji kut gola Mikea Maignana. Ovim golom Perišić se upisao u povijesne knjige. Postao je drugi najbolji strijelac hrvatske reprezentacije s 34 pogotka, preskočivši Marija Mandžukića, koji je dosad držao to mjesto. Zadnji gol u najdražem dresu postigao je u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Japana, 5. prosinca 2022. godine.

Posljednji gol na domaćem terenu zabio je još u lipnju 2021. protiv Armenije u prijateljskoj utakmici, dok je zadnji natjecateljski pogodak kod kuće postigao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Katru, protiv Malte na Rujevici. Bio mu je to i prvi gol ikada na Poljudu. Dok je igrao za Hajduk, postigao je jedan u HNL-u, no on nije bio pred domaćom publikom, već na gostovanju kod Istre na Aldo Drosini.

Perišićev gol protiv Francuske pogledajte OVDJE.