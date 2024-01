Perkovac: Još četiri igrača su dobila temperaturu, a s Lukom Cindrićem moram razgovarati!

Pobjeda protiv Španjolske vinula nas je u nebeske visine. Porasla su očekivanja i naravno da su svi počeli maštati o medalji. Ipak, remi protiv Austrije pa porazi od Francuske i Mađarske vratili su nas u našu realnost.

Hrvatski rukometaši su u subotu izgubili od Mađarske 29-26 i tako si zakomplicirali put prema polufinalu Europskog prvenstva, ali šanse i dalje postoje zahvaljujući Austriji koja je remizirala s Njemačkom. Ne ovisimo o sebi, trebaju se poklopiti neki rezultati, ali o tom po tom. Prvo mi moramo pobijediti sve do kraja, a za početak je to Island s kojim igramo u ponedjeljak.

Cindrić je opet zakazao

Izbornik Goran Perkovac je dan nakon poraza stao pred novinare.

- To je bila prva teška noć na turniru jer kad malo proanaliziramo odigrali smo vanzemaljski protiv Španjolske, jako dobro protiv Austrije, Rumunjske i Francuske. Tako da ako hoćemo kritizirati, možemo, ali ja bih stao u zaštitu tih svojih igrača. Stalno je netko bolestan, a ne tražimo alibije. To su jako mladi igrači. Vjerojatno ćemo vidjeti još utakmica kao i protiv Španjolske, ali i ovakvih. Kada će sazrijeti, to je teško sada reći - kazao je Perkovac.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Domagoj Duvnjak propustio je posljednje dvije utakmice zbog bolesti, a nažalost, sve se proširilo i na ostale igrače.

- Zdravstveno stanje nas već od priprema prati katastrofalno. Sada opet imamo četiri igrača pod temperaturom. Karačić, Srna, Maraš i Mamić. Ali ne tražimo alibije, Austrija je najbolji primjer. Tko bude sutra sposoban, igrat će. Trebamo pobijediti taj Island, što sigurno neće biti lako, da ste me pitali prije rekao bih da će Island biti među prve tri momčadi - rekao je Perkovac.

Luka Cindrić opet je zakazao. Od njega se očekuje da bude vođa reprezentacije, ali u subotu je odigrao neprepoznatljivo. Uputio je tek jedan udarac.

- S njim ću, i s još par igrača obaviti danas razgovor, da vidim što ih sputava da odrade utakmice na nivou na kojem se očekuje od njih. Možda je tu i umor, ali nismo mi jedini umorni. Uvijek uzimam tu Austriju kao primjer. Ne možemo bez Cindrića i Karačića na nivou sigurno dobiti utakmice, tako je svim momčadima - kaže izbornik.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Zašto Luka Cindrić i Igor Karačić nisu bili zajedno na parketu?

- Nisam ljubitelj dvostruke izmjene na ovoj razini. Mislim da ti stariji moraju jednostavno u nekim trenucima povlačiti te konce, da moraju dati svojim iskustvom neke smjernice budući da su ostlai igrači jako mladi, ne treba ih ostaviti da odlučuju sami.

Obrana 5-1 uvijek je sjajno funkcionirala, ali na ovome prvenstvu gotovo da je nismo ni igrali. Kada ćemo je koristiti?

- Ako je Dule zdrav, sigurno ćemo to probati. Jučer se nisam usudio igrati 5-1 jer bi protiv Klarice i Maraša Banhidi njih odnio. Moramo znati da su Islanđani puno bolji igrači od Mađara. Jednostavno oni to znaju razbijati, ali moramo im probati razbiti ritam. Stna to isto može igrati, čak u prijelazu iz 5-1 u 6-0 i dobro je to funkcioniralo. Samo se molim da netko od njih bude spreman da barem imamo momčad za utakmicu.