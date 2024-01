Perkovac: Imam podršku svih i sigurno ću ostati izbornik! Ovaj turnir odigrali smo vrlo dobro

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedama je otvorila i zaključila nastup u Njemačkoj, ali to su joj nažalost, uz slavlje nad Rumunjskom, bile i jedine pobjede na Europskom prvenstvu. Izbornik Goran Perkovac bio je genije nakon pobjede nad Španjolskom, ali se poslije našao na udaru velikih kritika.

- Čestitao bih dečkima na angažmanu. Već su stvarno na izmaku snagu, a odigrali su utakmicu kao da su prvi dan na turniru - kazao je Perkovac nakon pobjede nad Njemačkom (30-24).

- Prva i zadnja utakmice izvanredne, u sredini solidno, jedan dio malo slabiji i to nas je koštalo da odemo malo dalje i budemo među pet ekipa na prvenstvu. Vidi se da po kvaliteti to možemo. Ova ekipa ima glavu i rep, ima perspektivu i budućnost, dobro je vođena i treba joj dati samo mira i vremena i to će biti top ekipa.

Izbornik se ne slaže da je Hrvatska potpuno podbacila u Njemačkoj. Kako kaže, naša predstava nije bila na razini samo protiv Mađara i poluvrijeme protiv Islanđana. Međutim, to su nažalost bile ključne utakmice.

- Bilo je puno toga dobro, utakmica protiv Mađarske nije bila dobra i jedno poluvrijeme protiv Islanda. Ostalo je bilo dobro, ja sam jako zadovoljan i ponosan na te dečke. Ja sam veliki optimist, ta ekipa će napraviti još dosta toga.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Dominik Kuzmanović danas je briljirao, imao je 22 obrane i postavio rekord ovog europskog prvenstva!

- Svaka čast. Dugo još nisam vidio da neki naš golman obrani 22 lopte. Ovo je bilo veličanstveno, jadni Nijemci više nisu znali gdje pucati. Pomogao nam je da pobijedimo utakmicu. Ali kao što ste mogli vidjeti, Nijemci su htjeli pobjedu danas . Danas smo bili stabilni i odigrali jednu jako dobru utakmicu. Veliki komplimenti dečkima, jako sam ponosan.

Perkovac je bio na udaru kritika javnosti, ali ne brine. Podrške ima dovoljno.

- Mislim da imam podršku svih. Dobivam stotine poruka od ljudi iz domovine koji žele da ostanem i ja ću tu ostati sigurno.

Foto: WOLFGANG RATTAY

A kritike?

- Da vam iskreno kažem, ne čitam novine niti me interesiraju. Ima tih polupismenih ljudi koji kritiziraju, ali ja sam sretan kao kad sam došao.

Na pitanje može li Hrvatska proći kvalifikacije za Olimpijske igre i biti konkurentna na Svjetskom prvenstvu iduće godine, Perkovac odgovara:

- Mi smo već sad konkurentni, mi smo reprezentacija koja može igrati bilo koga. Ne možemo garantirati da ćemo dobiti Dansku ili Švedsku, ali možemo i s njima igrati. Kad svi budu zdravi i oporavljeni, mi ćemo biti jaka ekipa. Nitko nije stvorio ekipu preko noći. Tako nećemo ni mi. Naravno da se želimo pokazati već u kvalifikacijama za Olimpijske igre, ali nitko ne garantira da ćemo proći. Ali mi naravno, vjerujemo u to!