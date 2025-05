Perković: Pobjedu posvećujem Torrenteu. Danas je igračima baš sve dopušteno u autobusu!

Dinamo je stigao do velike pobjede (3-1) u Splitu. Pierre-Gabriel, Kulenović i Sučić odveli su "modre", barem na jedan dan, na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Zagrepčani su tako stisli gas u finišu sezone, u posljednja dva derbija svladali Rijeku (1-0) i Hajduk (3-1), sad su opet u otvorenoj borbi za naslov prvaka. Dapače, u toj priči svaki danom stoje sve bolje...

- Čestitke igračima, kad je bilo najbitnije opet smo pokazali i gard i karakter i šampionski DNK. Hvala svim ljudima koji su napravili ovu atmosferu i našim navijačima koji su stigli u ovolikom broju - rekao je Perković, pa dodao:

- Kad sam došao na ovu poziciju, moja prva izjava je bila da smo u rupi, da ćemo kopat da izađemo iz rupe. Još nismo izašli iz nje, ali polako vidi neke naznake, prve zrake sunca. Vjerujem da će nam put do Zagreba trajati dulje nego inače, veselit ćemo se, ali već sutra se okrećemo Belupu.

Koliko vam smeta što se već Mario Kovačević spominje kao novi trener Dinama?

- Osobne ambicije nijednog pojedinca nisu bitne, baš svi moramo biti usmjereni samo prema naslovu prvaka. Zahvaljujem se svim ljudima u klubu, osjećam od svih maksimalnu podršku, od gosp. Bobana na dalje. Svi pušemo u ista jedra, zato i stižu ovakvi rezultati.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li ključan trenutak bio ulazak Brune Petković u špicu i prelazak Marka Pjace na lijevo krilo?

- Ne bih se složio do kraja, igrači su krucijalni. Vukao sam poteze koje sam mislio tijekom utakmice, nsam bio zadovoljan prvim dijelom, imao sam osjećaj da nam utakmica curi iz ruku. Odlučili smo zaigrati s dva napadača, Petković puno znači ovoj momčadi. Postali smo bolji, držali posjed, zabili u pravo vrijeme, sačuvali prednost.

Kakva je situacija s Torrenteom?

- Nažakst, ne izgleda dobro, sutra ide nea preglede. Jako mi je žao, vrhunski je mladić, primjer svima, radi uvijek na 100 posto. daje sve od sebe, ovu pobjedu posvećujem njemu, nadam se da neće biti ono najgore.

Bad Blue Boysi su vas nas putu prema studiju ispratili velikim pljeskom...

- Puno mi to znači, to su emocije koje doživite jednom u životu, hvala im na podršci. Gdjegod dođemo tu su s nama, osjećamo podršku, hvala im na tome.

Možemo li Petkovića do kraja sezone očekivati i još više na terenu, možda i od prve minute?

- Nitko sretniji od mene da on bude u stanju igrati od prve minute i da doprinosi momčadi kao svih ovih sezona. O njemu sve najbolje, svi znamo što može i vidjeli smo koliko on znači za momčad. Nije u vrhunskoj situaciji, ali je ušao u momčad i kapetanski je poveo do tri boda.

Galešić je sjajnom reakcijom spasio izjednačenje u finišu utakmice...

- I ja sam već vidio loptu u golu, ali se onda on odjednom stvorio tamo. Drago mi je zbog njega koliko god mi je žao zbog Torrentea.

Rekli ste da će dulje trajati put do Zagreba, hoće li u auobusu biti i alkohola?

- Danas će im biti dopušteno što god žele, sve je do igrača. Kad se pobijedi na Poljudu, onda igrači mogu sve - završio je Perković.