Petak 13. na ZOI: Naši biatlonci i Skender u novim nastupima. Svi čekaju šou klizača Ilije Malinina

Petak 13. na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini donosi čak osam finala i borbi za medalje. Dok će sve oči biti uprte u ledenu plohu u Milanu gdje se očekuje krunidba novog umjetničkog klizača, uzbuđenja neće nedostajati ni na snježnim padinama gdje će nastupiti i trojica hrvatskih predstavnika. Ovaj petak nosi rasplete u skeletonu, snowboardu i umjetničkom klizanju, ali i važne nastupe za hrvatske olimpijce u biatlonu i skijaškom trčanju.

Hrvatska uzdanica na stazi u Teseru i biatlonski dvojac u Antholzu (HRT 2)

Hrvatski navijači s posebnom će pozornošću pratiti dva borilišta. Prvi će na snijeg skijaški trkač Marko Skender, koji će u Teseru u Val di Fiemmeu nastupiti u utrci na deset kilometara slobodnim stilom. Utrka počinje u 11:45, a u njoj Norvežanin Johannes Høsflot Klæbo lovi svoje treće zlato na ovim Igrama i ukupno osmo u karijeri, čime bi se izjednačio s legendama na vrhu vječne ljestvice.

Hrvatski predstavnici nisu uspjeli proći kvalifikacije skijaškog trčanja sprinta klasičnim stilom | Foto: MAXIM THORE/PIXSELL

Poslijepodne, od 14 sati, pažnja se seli u biatlonski centar Antholz-Anterselva, gdje nas očekuje muška sprinterska utrka na deset kilometara. Hrvatsku će predstavljati Krešimir Crnković i Matija Legović, koji će pokušati ostvariti što bolji plasman u iznimno jakoj konkurenciji. Biatlon je poznat kao nepredvidiv sport u kojem jedna promašena meta može promijeniti sve, pa se naši dečki nadaju savršenom danu na strelištu i brzom trčanju.

Vrijeme je za krunidbu Ilije Malinina (HRT 2, 21 sat)

Glavni događaj dana bez ikakve sumnje je finale u umjetničkom klizanju za muškarce koje se održava u Milano Ice Skating Areni. Očekuje se olimpijska krunidba dvostrukog svjetskog prvaka, Amerikanca Ilije Malinina. Devetnaestogodišnjak, poznat pod nadimkom "Quad God" ("bog četverostrukih okreta), jedini je klizač u povijesti koji je u natjecanju uspješno izveo nevjerojatno teški četverostruki Axel i slovi za jednog od najvećih favorita cijelih Igara.

Foto: Yara Nardi

Ako njegov slobodni program bude imalo nalik onome kojim je u prosincu osvojio Grand Prix, publiku očekuje pravi spektakl. U tom je nastupu izveo čak sedam četverostrukih skokova, pomaknuvši granice onoga što se smatralo mogućim na ledu. Njegov najveći suparnik trebao bi biti Japanac Kagiyama Yuma, no sve osim Malininovog zlata bilo bi prvorazredno iznenađenje.

Adrenalinski spustovi i akrobacije u zraku

Ljubitelje brzine i adrenalina očekuje poslastica u Cortini, gdje se na novoj stazi održavaju finalne, treća i četvrta vožnja skeletona za muškarce. Britanci se nadaju povijesnom danu jer Matt Weston i Marcus Wyatt imaju priliku postati prvi britanski muški olimpijski pobjednici u ovom sportu. Aktualni svjetski prvak Weston već ima jednu pobjedu na ovoj stazi u Svjetskom kupu ove sezone, što ga stavlja u ulogu blagog favorita. Svoje prve dvije vožnje odradit će i žene.

U Livignu nas, pak, čeka finale muškog halfpipea u snowboardu. Nakon umirovljenja američke legende Shauna Whitea, traži se njegov nasljednik. Glavni kandidat za zlato je Australac Scotty James. Aktualni svjetski prvak i pobjednik X Gamesa već ima olimpijsko srebro i broncu u svojoj kolekciji, a sada je napokon došlo vrijeme da se popne na najvišu stepenicu postolja. Također, održava se i finale ženskog snowboard crossa, gdje će Britanka Charlotte Bankes, bivša svjetska prvakinja, tražiti svoju prvu olimpijsku medalju nakon tri neuspješna pokušaja.

Hokejaški klasici i borbe u curlingu

Dan je ispunjen i derbijima u momčadskim sportovima. U muškom hokeju na ledu na rasporedu je nekoliko poslastica. Kanađani, predvođeni NHL zvijezdama poput Connora McDavida i Sidneyja Crosbyja, igraju protiv uvijek neugodne Švicarske. U skandinavskom klasiku snage će odmjeriti Finska i Švedska.

Ništa manje zanimljivo neće biti ni na ledenim stazama za curling, gdje se nastavljaju natjecanja u grupnoj fazi. U muškoj i ženskoj konkurenciji na rasporedu je veliki sjevernoamerički okršaj između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, dvoboja koji uvijek nose poseban naboj i rivalstvo.

