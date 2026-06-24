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KONTROVERZNI NAPADAČ

Peticija protiv Greenwooda: Navijači Rome blokiraju transfer

Piše Bruno Lukas,
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Peticija protiv Greenwooda: Navijači Rome blokiraju transfer
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Navijači Rome pokrenuli su online peticiju kojom traže od kluba da odustane od transfera Masona Greenwooda iz Marseillea, vrijednog 50 milijuna eura

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Roma je snažno povezana s dovođenjem napadača Masona Greenwooda (23) u poslu vrijednom 50 milijuna eura.

Marseille mora prodati igrače radi financijske usklađenosti, a engleski napadač bio je jedan od njihovih ključnih igrača s 48 golova u 81 nastupu.

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Unatoč sportskim argumentima, navijači rimskog kluba su odmah reagirali peticijom u kojoj tvrde da Greenwood ostaje 'jedna od najkontroverznijih figura u modernom nogometu' zbog događaja iz siječnja 2022., kada je uhićen nakon objava njegove djevojke na društvenim mrežama koje su prikazivale teške tjelesne ozljede.

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Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Sve kaznene prijave su u veljači 2023. povučene nakon što su se ključni svjedoci povukli, no javni pritisak spriječio je Greenwooda da se ikad vrati u Manchester United.

U peticiji navijači ističu da se ne protive mogućnosti da ljudi obnove karijere, već da svaki klub ima pravo i odgovornost birati tko će predstavljati njegov grb.

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Posebno naglašavaju kako bi transfer bio u suprotnosti s klupskom kampanjom 'Amami e Basta', pokrenutom protiv rodno uvjetovanog nasilja. Roma za sada nije komentirala peticiju, a konačna odluka o transferu još nije donesena.

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