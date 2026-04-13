Petković: Gladan sam golova...

Bruno Petković (31) zabio je izjednačujući gol za Kocaelispor na gostovanju kod Galatasaraya i donio svom klubu bod u utakmici 29. kola turske Superlige. Hrvatski napadač ušao je u igru u 64. minuti, a samo osam minuta kasnije zatresao je mrežu aktualnog prvaka i postavio konačnih 1:1.

Galatasaray je do tog trenutka izgledao kao siguran pobjednik. Leroy Sane (30) zabio je u 30. minuti i domaći su mirno kontrolirali igru, no Petković je jednim potezom promijenio sve. Posebnu težinu golu daje činjenica da je Petković zbog ozljede propustio pet prethodnih utakmica, a u prošlom kolu ostao je na klupi. Susret s Galatasarayem bio mu je prva utakmica nakon 20. veljače.

Nakon utakmice bivši napadač Dinama nije skrivao zadovoljstvo.

- Bila je ovo lijepa utakmica protiv vodeće momčadi prvenstva. Kad igrate protiv jačeg protivnika, nekad im morate prepustiti loptu. Napravili smo to u prvom poluvremenu. U drugom smo pronašli prostor i zabili gol. Nisam mogao igrati duže vremena zbog ozljede. Danas sam dobio malo više minuta. Gladan sam golova. Uvijek ću pomoći svojoj momčadi. Odigrao sam dobro, kao i ostatak momčadi - zaključio je.