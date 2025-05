Petković: 'Razlog mog otkaza je povrijeđen ego jednog čovjeka'. Jović: 'Laže jer želi ići u Rusiju'

Velimir Petković dobio je otkaz u RK Zagrebu prije nekoliko dana uz službenu objavu kluba u kojoj je pisalo da je došlo do sporazumnog raskida ugovora. Glavni menadžer kluba Božidar Jović rekao je da je do otkaza Petkoviću došlo jer momčad nije igrala na zadovoljavajućoj razini te da se osjetilo nezadovoljstvo igrača. Petković je za Sportske novosti otkrio da nije sve bilo tako kako Jović navodi u priopćenju, a sada se i menadžer zagrebačkog kluba javio s odgovorom.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sve je počelo prije dvadesetak dana na gostovanju u Našicama s Nexeom. Na poluvremenu smo imali minus dva. Ulazio sam u svlačionicu, a glavni menadžer Božidar Jović je ondje već bjesnio na igrače. Uvijek smo bili prisni pa sam mu prišao i rekao: "Slušaj, Jova, smiri se. Pusti me da radim, moj je posao da ekipu dovedem do pobjede, sve će biti u redu..." To sam polako i smireno rekao, kao neki svećenik, i on je izašao iz svlačionice. Blago sam mu stavio dlan na prsa i laganim korakom krenuo prema izlazu - rekao je Petković za Sportske novosti pa nastavio:

- Slušao sam neko vrijeme od nekih ljudi da mi onaj eksces, a po meni to uopće i nije bio eksces, Jović neće oprostiti, ali nisam na to obraćao pažnju. U jednom je trenutku verbalno napao i Timura Dibirova, koji se digao, unio mu se u lice i rekao da ne dozvoljava da s njim netko tako razgovara. Htio sam to smiriti, a Jović mi je tada rekao da se ne miješam jer je on moj nadređeni. Nisi, ti si moj bivši igrač, ako imaš karakter, saslušaj me.

Susret Zagreba i Varaždina u 3. kolu Paket24 Premijer lige Lige za prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zatim je bivši trener Zagreba objasnio zašto je dobio otkaz.

- Razlog je samo jedan, rekao sam Joviću: "Povrijedio sam ti ego u svlačionici. Nismo se svađali, ali od tog dana ljudi mi prenose da mi prijetiš, da ćeš me otpustiti". Zamolio sam Jovića da ne upliće igrače, upitao sam ga kakvo će biti priopćenje za medije. Kod kuće sam pročitao Jovićevu izjavu o "nezadovoljstvu igrača". Rekao sam mu samo: "Doviđenja za sva vremena, ćao, gotovo!" Ponovit ću, razlog otkaza nisu rezultati ni igrači, nego povrijeđeni ego jednog čovjeka - zaključio je Petković.

Brzo je stigao i odgovor Božidara Jovića.

- Tko ga je trebao smijeniti? Ana ili Zrinka. Ne, ja sam taj koji je to trebao napraviti i to sam napravio. On priča o nekom sukobu? Je li sukob ako se trener izgalami na igrača kad ovaj promaši zicer? Nije to sukob - rekao je Jović za Tportal, pa nastavio:

- Ma kakav sukob, o čemu on priča. Normalan razgovor je to bio. Laže jer želi natrag u Rusiju pa se uvlači Dibirovu. Ne želim više pričati o tom čovjeku. Ponavljam, imam mandat, a jedino pravo mjerilo je rezultat. Odigrali smo neriješeno i on je smijenjen.