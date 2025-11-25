Petkovićev predsjednik kluba potvrdio: Isplaćen mu je bonus, ali upućena mu je i opomena...

Uoči ogleda protiv Genclerbirligija predsjednik Kocaelispora Recep Durul odbacio je tvrdnje da je klub kažnjen trogodišnjom zabranom transfera. Naglasio je da je riječ o privremenoj Fifinoj mjeri koja će nestati čim klub podmiri obvezu prema bivšem igraču Vukoviću. Kaže da žurbe nema jer prijelazni rok još nije blizu.

Posebno se osvrnuo na situaciju s Brunom Petkovićem, nakon što su turski portali objavili da je hrvatski napadač razmišljao o odlasku zbog neisplaćenih potraživanja. Durul je potvrdio da je klub nakon izbijanja priče podmirio gotovo sve dugove te da je napadač sada potpuno namiren.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

- Krenimo od Petkovića. Petković je imao 200 tisuća eura potraživanja po osnovi bonusa za potpis ugovora i još 300 tisuća od plaće. Prošlog tjedna isplaćen mu je bonus za potpis, a jučer i plaća. Petković trenutačno nema nikakvih neisplaćenih potraživanja. Prebolio je i ozljedu, nastavio je normalno trenirati. Nema nikakvih sankcija vezanih uz taj slučaj, upućena mu je samo jedna opomena. Kod igrača se takve stvari znaju događati, pogotovo kod stranaca i europskih nogometaša. Tako je u svim klubovima. Priča oko Petkovića je riješena i zatvorena - rekao je Durul.

Petković je ove sezone postigao četiri gola u osam nastupa, a Durul ističe da se klub uspinje prema planovima, i sportskim i financijskim. Podsjetio je da Kocaelispor konkurira momčadima s višestruko većim budžetima te da je po statističkim pokazateljima među tri najuspješnije ekipe lige. Tvrdi da je momčad stabilizirala formu i da su "svim protivnicima noćna mora".

- Svim protivnicima smo noćna mora. Vjerujemo našem treneru, tehničkom stožeru i nogometašima te našim navijačima. Prošle godine smo rekli: 'Taj će pehar doći ovamo, bit ćemo prvaci.' I jesmo. Ove godine smo si postavili cilj Europu. Imamo plan i san završiti prvu polovicu sezone među prvih osam - dodao je.

Gorica i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Govorio je i o ispunjavanju uvjeta za nacionalnu licencu, koju klub mora predati do 28. studenog. Priznao je da postoje teškoće, ali uvjerava da nema razloga za zabrinutost jer su podmirili sve što je nužno za urednu predaju dokumentacije. Napomenuo je da klub ima više mogućnosti za rješavanje dugova, uključujući povoljnije restrukturiranje koje je najavila vlada.

Što se tiče duga prema Vukoviću, Durul je opisao proceduru koja je dovela do privremene Fifine mjere. Istaknuo je da to nije zabrana transfera nego automatizirana mjera koja se ukida odmah nakon isplate duga.

- Nema trogodišnje zabrane, samo je privremeno uvedena mjera. Imamo uplatu od 250 tisuća eura, kada je izvršimo, mjera se ukida. Za to imamo i vremena. Trenutno nije prijelazni rok, do početka prijelaznog roka ima još gotovo dva mjeseca. Stoga nema smisla da danas odmah izvršimo uplatu. Ako bude sutra, platit ćemo sutra. Dakle, ni tu nema rizika.