Turski mediji: Petković prijeti raskidom jer mu je Kocaelispor isplatio samo dio dugovanja!?

Prije nekoliko je dana procurila vijest da Bruno Petković (31) prijeti tužbom Kocaelisporu. Turski prvoligaš navodno mu je dužan 650.000 eura. Od toga je 200.000 eura trebao dobiti kao bonus za potpis, a 450.000 eura za plaće od početka sezone.

Pod pritiskom su mu navodno uplatili dio dugovanja, ali ne sve. Turski novinar Reşat Can Özbudak piše da je hrvatski napadač poslao službeni zahtjev za isplatom ostatka duga. Ako klub to ne podmiri unutar 10 dana, Petković će, prema Fifinim regulativama, moći raskinuti ugovor.

Petković je ljetos otišao iz Dinama uz puno pompe. Zvonimir Boban ponudio mu je produljenje ugovora, ali predsjednik Dinama i spomenuti nogometaš nisu se naši s uvjetima. Petković je tražio vrijeme da razmisli, a to se Bobanu nije svidjelo. Sve je rezultiralo sporazumnim raskidom ugovora.

Povremeni hrvatski reprezentativac u Turskoj se nametnuo kao lider, brzo dogurao do statusa kapetana. Ove sezone odigrao je osam utakmica i zabio četiri gola. U zadnje vrijeme muči ga ozljeda zbog koje ne igra.