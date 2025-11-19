Obavijesti

Sport

Komentari 20
VELIKI PROBLEMI

Turski mediji: Petković prijeti raskidom jer mu je Kocaelispor isplatio samo dio dugovanja!?

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Turski mediji: Petković prijeti raskidom jer mu je Kocaelispor isplatio samo dio dugovanja!?
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Turski novinar Reşat Can Özbudak piše da je hrvatski napadač poslao službeni zahtjev za isplatom ostatka duga. Ako klub to ne podmiri unutar 10 dana, Petković će, prema Fifinim regulativama, moći raskinuti ugovor

Prije nekoliko je dana procurila vijest da Bruno Petković (31) prijeti tužbom Kocaelisporu. Turski prvoligaš navodno mu je dužan 650.000 eura. Od toga je 200.000 eura trebao dobiti kao bonus za potpis, a 450.000 eura za plaće od početka sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Petković o Bobanu

Pokretanje videa...

Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac 01:25
Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Pod pritiskom su mu navodno uplatili dio dugovanja, ali ne sve. Turski novinar Reşat Can Özbudak piše da je hrvatski napadač poslao službeni zahtjev za isplatom ostatka duga. Ako klub to ne podmiri unutar 10 dana, Petković će, prema Fifinim regulativama, moći raskinuti ugovor.

Petković je ljetos otišao iz Dinama uz puno pompe. Zvonimir Boban ponudio mu je produljenje ugovora, ali predsjednik Dinama i spomenuti nogometaš nisu se naši s uvjetima. Petković je tražio vrijeme da razmisli, a to se Bobanu nije svidjelo. Sve je rezultiralo sporazumnim raskidom ugovora.

Povremeni hrvatski reprezentativac u Turskoj se nametnuo kao lider, brzo dogurao do statusa kapetana. Ove sezone odigrao je osam utakmica i zabio četiri gola. U zadnje vrijeme muči ga ozljeda zbog koje ne igra.

PREKRASNA GESTA Livaković upoznao dječačića iz Crne Gore koji je dobio ime po njemu! 'Dva borca, jedno ime'
Livaković upoznao dječačića iz Crne Gore koji je dobio ime po njemu! 'Dva borca, jedno ime'
ŠTO MISLITE? Zlatko Dalić otkrio koga ne želi u ždrijebu. A koga vi želite?
Zlatko Dalić otkrio koga ne želi u ždrijebu. A koga vi želite?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...
BILA SA SCHUMIJEVIM SINOM

FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bodrila ga je do nove pobjede protiv Carlosa Alcaraza i nove titule na završnom Mastersu. Bivša je djevojka Schumacherova sina Micka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025