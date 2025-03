Petrovič: Nemamo što skrivati, sanjamo naslov i duplu krunu. Đalović: Hoću gard pobjednika!

Rijeka je i dalje vodeća momčad Prve HNL, nogometaši Radomira Đalovića stigli su u polufinale Kupa. I zbog toga na Rujevici vlada veliki optimizam, a u petak (od 18 sati) u goste im stiže posljednjeplasirana momčad lige - Šibenik. Svaki novi kiks mogao bi za Rijeku biti koban u borbi za naslov prvaka, ali Radomir Đalović i veznjak Dejan Petrovič razmišljaju pozitivno.

Pokretanje videa... 03:21 Nova Kantrida | Video: HNK Rijeka

- Nama će u petak protiv Šibenika biti jednako važna utakmica kao ona devet dana kasnije protiv Hajduka. I vjerujem da će atmosfera na Rujevici već sada biti slična onoj koja će biti na velikom Jadranskom derbiju sljedećeg tjedna - poručio je Đalović na press-konferenciji, pa dodao:

- Sigurno neće biti Škorića i Oreča, upitan je Goda, Čop ne trenira, ali vjerujem da će biti spreman. Šibenik? Imaju mladost i iskustvo, nije fraza kad kažem kako zaslužuju više bodova nešto što su ih zaslužili osvojiti u dosadašnjem dijelu prvenstva. Mi ipak gledamo sebe, hoću gard i karakter pobjednika. Jedini cilj nam je pobjeda.

Đalović već mora razmišljati i o Hajduku, njegova momčad ima petoricu igrača (Zlomislić, Majstorović, Bogojević, Gojak, Rukavina) s po dva žuta kartona, a njima prijeti preskakanje Jadranskog derbija.

- To neće utjecati na naš sastav, za nas je Šibenik važan kao Jadranski derbi. Igrat će svi najbolji i najspremniji, moramo u svaki duel ući sa 100 posto, to me jedino zanima - završio je Đalović.

Rijeka: Radomir Đalović i Dejan Petrovič na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uz trenera Rijeke na "pressici" se pojavio slovenski reprezentativac Dejan Petrovič.

- Postoje trenerske sličnosti između Matjaža Keka i Radomira Đalovića. Rijeka i Slovenija igraju na sličan način, s puno trke, discipline, borbenost, uvijek je momčad iznad svega - kaže Petrovič, pa nastavlja:

- Koliko trčim po utakmici? A oko 11-12 kilometara. Razina Lige prvaka. E pa to je to. Šibenik? Svi se veselimo povratku na Rujevicu, zanima nas samo pobjeda. Priče o naslovu prvaka? Nemamo što skrivati, sanjamo naslov prvaka, a želimo duplu krunu. Iskusniji smo za prošlosezonsko iskustvo - završio je Petrovič.