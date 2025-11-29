Obavijesti

BORBA ZA F1 PRVAKA

Piastri dominantno uzeo sprint u Katru! Verstappenu potreban veliki rezultat da ostane u borbi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Do kraja sezone su ostale još dvije utrke, nedjeljna utrka za VN Katra te utrka za VN Abu Dabija za osam dana. U subotu u 19 sati su kvalifikacije za utrku

Australac Oscar Piastri (McLaren) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Katra Svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Piastri je startao s prve pozicije te je vodio od prvog do zadnjeg metra utrke ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes) i Landa Norrisa (McLaren) koji su startali s druge i treće pozicije te ih također držali tijekom čitave utrke.

Branitelj naslova svjetskog prvaka Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) završio na četvrtom mjestu pomaknuvši se za dvije pozicije u odnosu na startnu.

Qatar Grand Prix 2025 - Sprint Race and Qualifying - Lusail International Circuit
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Norris je i dalje vodeći u ukupnom redoslijedu vozača sa 396 bodova, Piastri mu se ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka, dok treći Verstappen zaostaje 25 bodova.

Do kraja sezone su ostale još dvije utrke, nedjeljna utrka za VN Katra te utrka za VN Abu Dabija za osam dana. U subotu u 19 sati su kvalifikacije za utrku.

