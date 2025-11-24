Detalji dramatičnog zapleta u Formuli 1: Verstappen sanja, a milimetri skupo koštali McLaren

Ono što je trebala biti noć slavlja i velikog bodovnog ulova za McLaren na blještavim ulicama Las Vegasa, pretvorilo se u potpunu noćnu moru u ranim jutarnjim satima nakon utrke. Momčad iz Wokinga doživjela je jedan od najtežih udaraca ove sezone, dvostruku diskvalifikaciju. Lando Norris, koji je utrku završio na sjajnom drugom mjestu, i njegov momčadski kolega Oscar Piastri, koji je ciljem prošao kao četvrti, izbrisani su iz poretka Velike nagrade Las Vegasa.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Razlog koji je šokirao "paddock" leži u tehničkom pravilniku, preciznije u prekomjernoj istrošenosti daske na podvozju oba bolida. Ova odluka sudaca drastično je promijenila izgled ljestvice i zadala bolan udarac ambicijama McLarena u završnici prvenstva, ostavljajući ih bez ijednog boda u vikendu u kojem su na stazi pokazali zavidnu brzinu.

Kobni milimetri presudili McLarenu

Nakon što su se svjetla reflektora ugasila i bolidi parkirali u *parc fermé*, uslijedila je standardna, ali rigorozna tehnička inspekcija FIA-je. Upravo tu su srušeni snovi britanske momčadi. Tehnički delegati utvrdili su nepravilnosti koje se u svijetu Formule 1 ne praštaju, bez obzira na okolnosti.

Glavni krivac za ovu drakonsku kaznu bile su takozvane "skid blocks", odnosno daske na podnici bolida. Prema Članku 3.5.9 Tehničkih propisa Formule 1, debljina te daske ne smije biti manja od 9 milimetara. Međutim, precizna laserska mjerenja pokazala su da su McLarenovi bolidi "strugali" previše.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Kod Piastrija situacija je bila jasna i neumoljiva. Mjerenja su pokazala da je na lijevoj prednjoj strani debljina daske iznosila 8.96 mm, na desnoj prednjoj strani pala je na kritičnih 8.74 mm, dok je na desnoj stražnjoj strani izmjereno 8.90 mm.

Slična sudbina zadesila je i Landa Norrisa. Njegov bolid također nije zadovoljio minimalne standarde, s mjerenjima od 8.88 mm i 8.93 mm na desnoj strani podnice. Iako se radi o djelićima milimetra, u Formuli 1 to je razlika između postolja i diskvalifikacije.

Stella objasnio dramu s poskakivanjem

Odmah nakon što je vijest o istrazi procurila, čelnici McLarena pokušali su objasniti sucima što je dovelo do ovakvog ishoda. Njihova obrana temeljila se na nizu nesretnih okolnosti koje su pogodile momčad tijekom vikenda u Nevadi.

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Ključni argument bio je fenomen "porpoisinga", odnosno poskakivanja bolida, koji se neočekivano vratio i stvarao probleme tijekom same utrke.

- Bolidi su tijekom utrke doživjeli neočekivano visoke razine poskakivanja koje nisu bile prisutne na treninzima, što je dovelo do prekomjernog kontakta s tlom - objasnio je šef momčadi Andrea Stella u pokušaju da opravda tehničko kršenje pravila.

Iz tima su tvrdili da su postojale olakšavajuće okolnosti. Istaknuli su kako su mogućnosti testiranja i podešavanja visine bolida bile drastično smanjene zbog lošeg vremena koje je poremetilo prvi dan akcije na stazi, kao i zbog skraćenih trening sesija. Jednostavno rečeno, inženjeri nisu imali dovoljno podataka da predvide koliko će se daska trošiti na neravninama Las Vegasa tijekom pune distance utrke.

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Kombinacija hladnog asfalta, velikih brzina na dugim pravcima Las Vegasa i neravnina na stazi dovela je do toga da su bolidi udarali o tlo češće i jače nego što su simulacije predviđale. To struganje, krug za krugom, "pojelo" je materijal daske ispod dopuštene granice.

FIA ostala imuna na argumente

Unatoč detaljnom objašnjenju Andree Stelle i inženjerskog tima, suci FIA-je ostali su dosljedni slovu zakona. Njihov stav je bio jasan: pravila su binarna, ili je bolid legalan ili nije.

U svojoj odluci suci su naglasili da su odbacili argumente McLarena jer tehnički propisi ne predviđaju nikakvu drugu kaznu osim diskvalifikacije za ovakvu vrstu prekršaja. Nema "žutog kartona" niti oduzimanja nekoliko sekundi. Ako je daska pretanka, bolid se briše iz poretka.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Ipak, važno je napomenuti da je FIA u svom izvještaju priznala kako kršenje pravila nije bilo namjerno. Nije bilo pokušaja varanja ili namjernog zaobilaženja propisa kako bi se stekla nepoštena prednost spuštanjem bolida. Radilo se o pogrešnoj procjeni u postavkama bolida, ali u elitnom motorsportu, greške se plaćaju jednako skupo kao i namjere. Pravila se moraju primjenjivati jednako na sve, bez obzira na to jesu li uvjeti na stazi bili teški ili nepredvidivi.

Povijest se ponavlja

Ovaj slučaj u Las Vegasu nije izoliran incident, već nastavak trenda koji viđamo otkako su uvedeni bolidi s efektom tla (ground effect). Momčadi konstantno traže granicu, spuštajući bolide što je niže moguće kako bi generirali više potiska, a ponekad tu granicu i prijeđu.

Ljubitelji Formule 1 sjetit će se Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država 2023. godine u Austinu, kada su zbog identičnog prekršaja diskvalificirani Lewis Hamilton u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. I tada je staza bila neravna, a format vikenda ostavljao je malo vremena za prilagodbu.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Hamilton je sličnu sudbinu doživio ponovno ove godine na Velikoj nagradi Kine, dok je i Nico Hülkenberg bio žrtva prekomjerne istrošenosti daske u Bahreinu. Ovi primjeri pokazuju dosljednost FIA-je u primjeni ovog pravila.

Težak udarac za prvenstvo

Posljedice ove odluke su goleme, posebno za Landa Norrisa. Britanac je na stazi odradio lavovski posao, završivši utrku na drugom mjestu, što bi mu donijelo 18 dragocjenih bodova. Oscar Piastri je svojim četvrtim mjestom trebao donijeti dodatnih 12 bodova.

Umjesto slavlja i šampanjca, McLaren je iz Las Vegasa otišao praznih ruku. Gubitak ovih bodova značajno je utjecao na poredak u prvenstvu vozača, ali i konstruktora, gdje se svaka utrka pred kraj sezone broji dvostruko u psihološkom smislu. Dok su njihovi rivali skupljali bodove, McLaren je zbog nekoliko desetinki milimetra plastike i drva na podnici morao prihvatiti poraz za zelenim stolom.