Pickford probio Mandžu pa mu vikao: Što je?! Ustani, glupane!

Velike bitke vodile su se na relaciji Jordan Pickford - Mario Mandžukić. Engleski golman imao je veliku obranu kad je zaustavio Mandžukića u 107. minuti, baš je čudesno to skinuo i potom nehotično zahvatio po nozi našeg napadača.

Mario je pao na travnjak u bolovima, a Pickford za to nije imao milosti.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Počeo se derati na njega da što prije stane na noge, a engleski navijači tvrde kako je Pickford uz to i vrijeđao Mandžukića.

- Ustani, glupane - dalo se pročitati s usana Evertonovog golmana. Mandžo je opet zaradio ružnu ozljedu jer ga je Pickford 'probio' kramponima u tom navratu.

😂 😂 Pickford.... "get up you fucking twat" 😂



👏 👏 👏 👏 👏#ENGCRO #ENG