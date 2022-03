Pijani UFC borac u restoranu savladao razbojnika s pištoljem

Ma, kakav Batman, Superman i Spider-Man... Pravi američki superjunak jest UFC-ov borac u velter diviziji - Kevin 'Trailblazer' Holland (29, 22-7)!

Samo nekoliko mjeseci nakon što je spriječio razbojnika u pokušaju krađe automobila, američki borac ponovno je zaustavio zločinca! Naime, Holland je zajedno sa Patrickom Robinsonom, također MMA borcem, zaustavio naoružanog pljačkaša u jednom sushi baru u Houstonu.

Dvojac je uspio svladati kriminalca koji je pucao iz pištolja u prepunom restoranu i zadržati ga sve do dolaska policije.

- Dok smo jeli, odjednom je netko opalio hitac. Sve je stalo i svi su se počeli bacati ispod stolova. Svladali smo ga, uzeli mu pištolj i torbu koju je imao sa sobom - opisao je Robinson.

Da stvar bude zanimljivija, UFC-ov borac koji je prije desetak dana prekinuo niz od tri poraza slavljem protiv Alexa Oliviere, bio je pod utjecajem alkohola, kako je sam priznao na društvenim mrežama.

- Pijan sam i borim se. Kungfu fighting", napisao je Holland uz snimku s lica mjesta.

- On uvijek radi takve stvari, no ljudi znaju samo za ponešto. Javnosti je poznato samo ono što izađe u medijima. Postoji nekoliko situacija gdje je on pomogao raznoraznim osobama. To nije ništa novo za njega, on će uvijek pomoći nekome u nevolji - rekao je jednom prilikom Hollandov trener.