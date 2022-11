Pijević: Pothitno moramo naći rješenje jer ovako više ne može. Šoštarić: Problem je puno dublji

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je i drugu utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva u Sloveniji. Bolja je bila Danska 26-17 čime su 'kraljice šoka' ostale bez mogućnosti obraniti brončanu medalju s prošlog Eura.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Izgubili smo od bolje ekipe i tu sva priča prestaje. Desila se ista priča, u otvaranju utakmice imali smo tri zicera da povedemo 3-0. Umjesto za nas, bilo je za njih. I tako se vuče nesigurnost pa je došlo do ishitrenih šuteva. Probali smo s Tinom Barišić, s Prkačin, nije išlo. Igrali smo većinu vremena s dva playmakera, dobili smo nešto s ulaskom Kate Pavlović i došli na dva razlike. Nakon toga jednostavno je opet došlo do crne rupe u kojoj fulavamo zicere, njihova golmanica brani... Kad je bilo pet, šest razlike prebrzo smo šutirali. Moramo čestitati Danskoj koja je bolja, kvalitetnija napadački. A mi vrlo teško reagiramo napadački. Obrana je u svim utakmica odigrala svoj posao jako dobro. Čak i jako dobro. Međutim, napadački nemamo kvalitetu koja je odgovarajuća za ovaj nivo. Strašno nam fale Milosavljević i Ćamila Mičijević. Jedino možemo ova dva dana odmoriti i punim srcem ići u susret sa Švedskom. I danas smo se zbilja trudili. U jednom trenu dobro igrali obranu 5-1, oni osam ili devet minuta nisu zabili u drugom poluvremenu. Ali rukomet se igra u dva smjera - rekao je u jednom dahu za RTL izbornik Nenad Šoštarić pa dodatno pojasnio u čemu je bio problem:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nema Ćamile, nema Dejane, nema ni Vale Blažević koja nas je gurala u prva tri kola. Nakon njezine ozljede bilo je puno teže. Roster je premali i premala je mogućnost rotacije. To nas je dovelo do situacije da smo previše fulavali zicere. To je osnova svega. I moramo proraditi, ali ne u reprezentaciji, to se ne radi u pet dana priprema, nego moramo u hrvatskom rukometu proizvoditi igrače koji nam trebaju. A to su vanjski igrači na kojima se mora puno raditi.

Hrvatska još ima utakmicu protiv Švedske. No izbornik je htio ukazati da je i ovakva Hrvatska napravila najbolji rezultat zadnji 12 godina. A i ponovno rekao što treba popraviti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Prvenstvo nije završeno. Prvenstvo završava poslije zadnje utakmice. U toj varijanti igramo protiv Švedske. Ako ju dobijemo, možemo ju preskočiti. Suludo je očekivati da će Hrvatska osvajati medalje iz godine u godinu i braniti ih. U Danskoj je bila prekrasna priča, ali po svjetskoj statistici.. Francuska i neke druge zemlje su za medalju čekale po nekoliko godina. Prije svega, bitna je proizvodnja igrača. Ne može se očekivati da će se u seniorskom sastavu, u kontinuitetu nešto raditi, kada nam juniorke završavaju na 12. mjestu. Što ćemo dalje? Idemo u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i idemo se plasirati na SP. Dao Bog da bar jednom budemo kompletni, molim dragog Boga da u tim kvalifikacijama i na tom prvenstvu budemo kompletni i da ostvarimo priču koja bi nas dovela do kvalifikacija za Olimpijske igre. To je ultimativna želja i mene i ovih cura koje daju maksimum. Kompletna hrvatska javnost ne poznaje statističke podatke. Ona kaže da mjesto koje mi osvojimo ovdje, uz našu osvojenu medalju, je najbolje što smo osvojili u zadnjih 12 godina. To ne treba podcjenjivati. Cure se trude, daju sve od sebe i ovo što je napravila ova generacija nije nijedna. Teško je i nemoguće raditi nešto u kontinuitetu jer mi ne ulažemo u rukomet, pogotovo u ženski sport. Ostali imaju infrastrukturu i financijske mogućnosti da jako puno djece privuku u taj sport. Naš osnovni problem je mala baza. Mi tražimo one najbolje i naravno da su oni puni volje, želje, ali je li to dovoljno za top level... Jesmo li sretni s ovim prvenstvom? Nismo. Jesu li cure dale sve od sebe? Jesu. U obrani smo odradili odličan posao, u napadu slabiji.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Publika?

- Ja se sad naježim. Ljudi koji dolaze na sve naše utakmice, to su prekrasni ljudi koji su uložili svoje vrijeme i novac. Ja im se zahvaljujem od srca i to bih volio vidjeti u bilo kojem sportu. Vide da se cure trude, da su dale maksimum i na kraju su pljeskom nagradili i jedne i druge. To je smisao sporta.

Danas je, kao i na svim utakmicama do sada, briljirala Tea Pijević na golu. Imala je 11 obrana.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Očekivali smo tešku utakmicu. Ponovno smo izgubili, nismo mogli pronaći rješenja u napadu. U prvom poluvremenu obrana je bila dobra, a napad nije. U drugom nismo uspjeli pronaći rješenja i ne znam što reći. Čestitam Danskoj, zaslužile su ovo više od nas. Mi pothitno moramo pronaći neka rješenja jer ovako ne možemo igrati.

- Moramo pronaći rješenja, ali ne možemo svaku utakmicu igrati po 30, 40 minuta, nego 60. Protiv ekipe kao što je Danska tako jednostavno ne možemo igrati.

- Htjela bih zahvaliti svim navijačima koji nas bodre, kad pobjeđujemo i kad gubimo. Nadam se da ćemo skupiti glave za iduću utakmicu i da ćemo pokazati da znamo igrati rukomet.

Najčitaniji članci