Predvodnik hrvatske pikado reprezentacije započeo je žetvu medalja na Svjetskom prvenstvu u elektronskom pikadu u Slovačkoj i samo potvrdio da je trenutačno daleko najbolji igrač soft tipa na svijetu
VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak
Nema stajanja za hrvatsku pikado reprezentaciju, a posebice za predvodnika i najboljeg hrvatskog pikadista Borisa Krčmara! 'Big Boris', 'Dum Dum' ili jednostavno Boro napravio je nevjerojatan podvig i na kako drugačije nego dvostrukih 18 izašao u finalu IDF-ovog Svjetskog prvenstva u elektronskom pikadu. Velika je to vijest sama po sebi, a kad tako nešto napravite deveti put u nizu, to je zaista nešto nevjerojatno.
Boris je velik čovjek te samim time ima i veliki dres, a dosad je na rukavu ili na leđima, ovisno o dizajnu, nosio osam zvjezdica za svako osvojeno Svjetsko prvenstvo te će sad tamo negdje morati 'stisnuti' i devetu. A onda ju i s ponosom pokazivati kao trenutačno, ali i dugi niz godina, daleko najbolji svjetski pikado igrač elektronskog pikada.
Pobijedio je predstavnika iz Češke i odmah se okrenuo prema dobro raspoloženim kolegama iz reprezentacije, a u zagrljaj mu je pohrlio i onaj kojeg je izbacio u polufinalu, Romeo Grbavac. Upravo je popularni 'Guzzy' izgubio od Borisa na korak od finala, a na kraju je zajedno s još jednim Hrvatom Danijelom Ožboltom podijelio treće mjesto.
Hrvatska pikado reprezentacija započela je 'žetvu medalja' broncom, odnosno trećim mjestom prije mjesec dana na Svjetskom prvenstvu WDF-a u klasičnom pikadu u Južnoj Koreji kao prava ekipa, a sad u slovačkom Šamorinu na IDF-ovom SP-u u elektronskom pikadu nastavljaju priču. Boris je započeo, a garantiramo Vam da će se od tamo vratiti s još nekoliko svjetskih medalja, a vrlo moguće i prvaka te prvakinja.
