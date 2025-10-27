VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak

Nema stajanja za hrvatsku pikado reprezentaciju, a posebice za predvodnika i najboljeg hrvatskog pikadista Borisa Krčmara! 'Big Boris', 'Dum Dum' ili jednostavno Boro napravio je nevjerojatan podvig i na kako drugačije nego dvostrukih 18 izašao u finalu IDF-ovog Svjetskog prvenstva u elektronskom pikadu. Velika je to vijest sama po sebi, a kad tako nešto napravite deveti put u nizu, to je zaista nešto nevjerojatno.

Boris je velik čovjek te samim time ima i veliki dres, a dosad je na rukavu ili na leđima, ovisno o dizajnu, nosio osam zvjezdica za svako osvojeno Svjetsko prvenstvo te će sad tamo negdje morati 'stisnuti' i devetu. A onda ju i s ponosom pokazivati kao trenutačno, ali i dugi niz godina, daleko najbolji svjetski pikado igrač elektronskog pikada.

Pobijedio je predstavnika iz Češke i odmah se okrenuo prema dobro raspoloženim kolegama iz reprezentacije, a u zagrljaj mu je pohrlio i onaj kojeg je izbacio u polufinalu, Romeo Grbavac. Upravo je popularni 'Guzzy' izgubio od Borisa na korak od finala, a na kraju je zajedno s još jednim Hrvatom Danijelom Ožboltom podijelio treće mjesto.

Foto: Hrvatski pikado savez

Hrvatska pikado reprezentacija započela je 'žetvu medalja' broncom, odnosno trećim mjestom prije mjesec dana na Svjetskom prvenstvu WDF-a u klasičnom pikadu u Južnoj Koreji kao prava ekipa, a sad u slovačkom Šamorinu na IDF-ovom SP-u u elektronskom pikadu nastavljaju priču. Boris je započeo, a garantiramo Vam da će se od tamo vratiti s još nekoliko svjetskih medalja, a vrlo moguće i prvaka te prvakinja.