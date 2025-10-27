Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI PODVIG

VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak
Foto: Profimedia

Predvodnik hrvatske pikado reprezentacije započeo je žetvu medalja na Svjetskom prvenstvu u elektronskom pikadu u Slovačkoj i samo potvrdio da je trenutačno daleko najbolji igrač soft tipa na svijetu

Nema stajanja za hrvatsku pikado reprezentaciju, a posebice za predvodnika i najboljeg hrvatskog pikadista Borisa Krčmara! 'Big Boris', 'Dum Dum' ili jednostavno Boro napravio je nevjerojatan podvig i na kako drugačije nego dvostrukih 18 izašao u finalu IDF-ovog Svjetskog prvenstva u elektronskom pikadu. Velika je to vijest sama po sebi, a kad tako nešto napravite deveti put u nizu, to je zaista nešto nevjerojatno. 

U SLOVAČKU Za hrvatsku pikado repku nema odmora! Nakon klasičnog, otišli su na SP u elektronskom pikadu
Za hrvatsku pikado repku nema odmora! Nakon klasičnog, otišli su na SP u elektronskom pikadu

Boris je velik čovjek te samim time ima i veliki dres, a dosad je na rukavu ili na leđima, ovisno o dizajnu, nosio osam zvjezdica za svako osvojeno Svjetsko prvenstvo te će sad tamo negdje morati 'stisnuti' i devetu. A onda ju i s ponosom pokazivati kao trenutačno, ali i dugi niz godina, daleko najbolji svjetski pikado igrač elektronskog pikada.

Pobijedio je predstavnika iz Češke i odmah se okrenuo prema dobro raspoloženim kolegama iz reprezentacije, a u zagrljaj mu je pohrlio i onaj kojeg je izbacio u polufinalu, Romeo Grbavac. Upravo je popularni 'Guzzyizgubio od Borisa na korak od finala, a na kraju je zajedno s još jednim Hrvatom Danijelom Ožboltom podijelio treće mjesto.

Hrvatska pikado reprezentacija na SP-u u Slovačkoj
Foto: Hrvatski pikado savez

Hrvatska pikado reprezentacija započela je 'žetvu medalja' broncom, odnosno trećim mjestom prije mjesec dana na Svjetskom prvenstvu WDF-a u klasičnom pikadu u Južnoj Koreji kao prava ekipa, a sad u slovačkom Šamorinu na IDF-ovom SP-u u elektronskom pikadu nastavljaju priču. Boris je započeo, a garantiramo Vam da će se od tamo vratiti s još nekoliko svjetskih medalja, a vrlo moguće i prvaka te prvakinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025