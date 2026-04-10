STAO U OBRANU

Pique tješi zvijezdu Barcelone: 'Smrvit ćete Atletico u uzvratu'

Piše Bruno Lukas,
Foto: Marcus Brandt/DPA

Mladi Pau Cubarsí preuzeo je svu odgovornost za bolan poraz od Atlética u Ligi prvaka, no Gerard Piqué ekspresno je stao u njegovu obranu. Legendarni branič Barce javno je motivirao svog nasljednika

Pau Cubarsí preuzeo je odgovornost za poraz Barcelone od Atlético Madrida (2-0) u četvrtfinalu Lige prvaka, ali klupske legende i suigrači ne dopuštaju mladom igraču da potone. Mladi, 19-godišnji španjolski stoper proživio je pravu noćnu moru na terenu. Sudac István Kovács pokazao je Cubarsíju izravni crveni karton u 44. minuti nakon što je branič srušio Giuliana Simeonea kao zadnji igrač obrane.

Taj trenutak potpuno je slomio igru Katalonaca. Da stvar bude gora po domaćine, Julián Álvarez odmah je iskoristio taj slobodni udarac i zabio pobjednički gol za Atlético. Nakon utakmice Cubarsí nije bježao od komentara. Na profilu na Instagramu, gdje ga prati više od 5,5 milijuna ljudi, objavio je emotivnu poruku.

"Jedna akcija određuje utakmicu i cijeli ishod. To je nogomet i ja preuzimam potpunu odgovornost za ovaj rezultat. Pred nama je još dug put u uzvratu, a mi ostajemo ujedinjeniji nego ikad. Mi smo obitelj i to smo uvijek pokazivali. Uz trud i odlučnost, nikada nećemo odustati!", napisao je mladi branič.

Njegova objava odmah je pokrenula lavinu podrške. Dok mu je Pedri kratko napisao 'Zajedno, Cuba', a podršku pružili Dani Olmo i Ronald Araújo, najviše prašine podigao je komentar Gerarda Piquéa (39). Legendarni kapetan Barcelone i sadašnji vlasnik FC Andorre poslao je oštru i motivirajuću poruku mladom nasljedniku:

"Glavu gore, legendo! Smrvit ćete ih u uzvratnoj utakmici!",  poručio je Piqué, jasno dajući do znanja što misli o snazi Simeoneove momčadi u uzvratu na Metropolitanu.

Barcelona sada mora nadoknaditi zaostatak, ali uz ovakvu podršku veterana, mladi Cubarsí sigurno će tražiti iskupljenje u uzvratu koji se igra u utorak u Madridu u 21 sat.

