VIDEO Stoper Barcelone dobio crveni karton! Pogledajte zašto

Nogometaši Barcelone djelovali su kao nadmoćniji suparnik u prvom poluvremenu četvrtfinalne utakmice Lige prvaka protiv Atletico Madrida. Katalonci su na svojem Camp Nou ugostili momčad Diega Simeonea samo četiri dana nakon što su odmjerili snage u ligaškom dvoboju koji je pripao Barceloni (2-1).

Ipak, Atletico je bio taj koji je poveo, i to preko Juliana Alvareza na kraju prvog poluvremena. Argentinski reprezentativac i svjetski prvak s "gaučosima" iz Katra zabio je sjajan gol iz slobodnog udarca kojeg možete pogledati klikom OVDJE.

Napadač Atletica zabio je iz prekršaja kojeg je skrivio isključeni stoper Barcelone, Pau Cubarsi. On je "pocrvenio" nakon VAR provjere i duela s Giulianom Simeoneom, koji je inače sin legendarnog trenera Atletica, Diega.

Mađarski sudac Istvar Kovacs najprije je pokazao Cubarsiju žuti karton, ali je nakon VAR provjere isključio Španjolca, koji je kao posljednji igrač u obrani srušio protivničkog igrača koji se naglo zaustavio u pokušaju da primiri loptu. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.