Pjaca o povratku među Vatrene: Nisam znao što mi ljudi čestitaju

Tri dana dijele nas od utakmice gostovanja Hrvatske u Latviji u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Njemačkoj. "Vatreni" će još danas i sutra trenirati u Zagrebu, prije negoli u petak ujutro krenu na put za Rigu.

Nakon tiskovne konferencije Zlatka Dalića i pojavljivanja pred kamerama Martina Erlića i Nikole Mora, koji su ustvrdili da su se "vatreni" sami doveli u ovu situaciju te da će se sami iz nje izvući i otići na Euro, danas su pred medijima povratnik Marko Pjaca i Josip Stanišić, koji je uskočio umjesto predviđenog Luke Sučića koji će zbog probavnih tegoba propustiti današnji trening reprezentacije.

- Dosta je tu novih lica, ali navike su iste. Bilo je teških trenutaka, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Tu je neka lekcija, hvala Bogu vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije - kaže Pjaca.

Jesi li mogao zamisliti povratak u "vatrene" kad si došao u HNL?

- Nisam očekivao to tako brzo, nadao sam se i radio sam za to, ali evo, dogodilo se već sad. To jutro sam se jako iznenadio, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju.

Gdje vidiš sebe u Dalićevoj momčadi?

- Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman.

Što izbornik traži od tebe?

- Nema tu neke filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice. Idemo samouvjereno, dobro smo se spremili, nema kalkulacija, idemo po pobjede. Igramo u gostima, nema opuštanja ni nonšalancije, gard i samopouzdanje da, ali ne podcjenjivački.

Prvo slijedi gostovanje u Rigi, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Armenija. Znate li nešto o njima?

- S njima igramo pred našom publikom i nadamo se dobrom rezultatu - zaključio je Pjaca i prepustio Stanišiću mikrofon.

Desni bek "vatrenih" ovog je ljeta otišao na posudbu u Bayer Leverkusen, s kojim bilježi fantastične rezultate.

- Trener ima veliku ulogu, vidi se po igri njegov rukopis. Ekipa je u odličnoj formi, imamo i malo sreće, ali smo je zaradili. Vidjet ćemo dokle možemo dogurati. Možemo pozitivno gledati u budućnost - kaže Stanišić.

Što nas čeka u Latviji, kako se trebamo postaviti?

- Brzi gol je bitan, ali nećemo biti nervozni, znamo svoju kvalitetu, bitna je pobjeda, a ne koliko će biti golova. Znamo da nisu tako loši kako je izgledalo na Rujevici, zato idemo s punom koncentracijom - kazao je Stanišić te kratko prokomentirao Armeniju:

- Naravno da se nadamo da će oni "ukrasti" bodove Walesu, ali prvo subota, pa onda gledamo na Armeniju. Svi smo optimistični i pozitivni.