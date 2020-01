Plačite, dečki, zaslužili ste to! Duvnjakove suze za polufinale

Živci su nam pucali kao kokice, ali zato nam je srce sada puno kao kuća! Bila je to drama nad dramama, utakmica u kojoj jedna lopta odlučuje pobjednika, a na kraju nam je sjajni Igor Karačić golom u posljednjoj minuti donio veliku pobjedu! Treba imati živce za ovo, zar ne? Ma neka živaca, skupit ćemo ih tijekom godine, slavimo i uživajmo u ovome trenutku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nevjerojatnoj atmosferi u Beču, koji se na momente doimao kao da smo u Zagrebu, Hrvatska je srušila Njemačku 25-24 i dva kola prije kraja druge faze osigurala polufinale Europskog prvenstva.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gubili smo veći dio utakmice, ali naši igrači su grizli, lomili i gazili samo da dođemo do tog polufinala. Na trenutke smo se sjetili one sjajne generacije Line Červara koja je pokorila konkurenciju 2003. i 2004. godine.

Na posljednji zvuk sirene naši igrači su pohitali jedan drugome u zagrljaj. A naš kapetan, vođa, ikona i zvijezda vodilja, bio je u suzama. Veliki Domagoj Duvnjak ricao je u suzama od sreće dok mu je prilazio Luka Stepančić, ricao jer je na koračić od svog najvećeg sna, a to je da ovu Hrvatsku odvede do zlata. Za reprezentaciju je debitirao 2007. godine na SP-u u Njemačkoj i od tada je naša perjanica koja nas je vodila na svakom prvenstvu do sad. Bilo je tu i izraubanosti i velike potrošnje, ali nikada nije odbio reprezentaciju. To je Duvnjak, momak iz Đakova ogromnog srca.

Dok je Dule plakao, Marino Marić čvrsto je zgrabio Marina Šegu koji je skinuo Nijemcima dva udarca u posljednjem napadu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dečki, plačite, skačite, veselite se! Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva nakon tri godine

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prvo ovo proslavite, a onda idemo u lov na to zlato, jedino koje nam nedostaje!

Tema: Rukometni Euro 2020.