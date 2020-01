Karačić: Na prošlom prvenstvu nam nisu dali iz raznih razloga

- Stvarno je bila jako teška utakmica. Preponosan sam na ove dečke i cijeli tim i stožer. Nije bilo nimalo lako igrati. Bila je prevelika želja u prvom dijelu. Htjeli smo u pet minuta riješiti utakmicu. Nismo smijeli ići na taj način, ali mi smo takvi. Htjeli smo to brzo završiti. Dogovor je bio da nećemo dobiti ni u 1. minuti ni u 15. minuti, već da moramo svih 60 minuta idržati u borbenom stilu. Pokazali smo karakter i momčadski duh. Ovo me podsjetilo na Ligu prvaka i Vardar kad smo gubili. Morate vjerovati u nešto i to će doći. Ljudi radujte se, sretni smo - rekao je igrač utakmice Igor Karačić pa nastavio:

- Prelijepa atmosfera, kao da igramo doma. Nisu stajali ni kad smo gubili 5 razlike. Mi smo im vratili najboljom mjerom. Mi smo morali izazvati sreću i sad smo je dobili. Idemo proslaviti koliko se može. Ide prvo rehabilitacija. Rade besprijekorno. Nastavljamo dalje, čeka nas Češka, Španjolska. morat ćemo dosta odmarati snage, danas smo se potrošili jako puno...

Karačić je zabio sedam golova, a ovu reprezentaciju vidi jako daleko. Pa već su tu gotovo i došli:

- Možemo izvući da ova reprezentacija ima karakter. Znalo se izvući iz teških trenutaka. Bilo je loših strana, ali bilo je puno boljih. Pokazali smo da se znamo izvući iz teških reprezentacija. Ne znam dokle možemo, ali rekao sam da smo po igračima u vrhu europskog rukometa. Na prošlom prvenstvu nam nisu dali iz raznih razloga. Ovakav tim, kao Hrvatska mislim da nema nitko.

Poslije trijumfa Cindrić je bio samouvjeren:

- Znao sam da ćemo pobijediti, vidjelo se na licima njihovim da nemaju rješenja za našu obranu. Iskoristili smo to s kontrama, zasluženo smo pobijedili - rekao je Luka Cindrić, a Musa se našalio:

- Od prve do zadnje smo se borili! Vori je rekao da nećemo dobiti u prvoj minuti nego u zadnjoj. Prorok Vori!

- Odigrali smo dosad cijeli turnir jako dobro. Ekipa je večeras povukla, ja na golu nisam obranio toliko lopti, ali momčad je pomogla i ja obranio zadnju, i eto... - rekao je Marin Šego.

- Izgorili smo od želje u prvom poluvremenu da smo napravili toliko gluposti i napromašivali se. Sva sreća da smo uhvatili tri razlike do poluvremena i shvatili smo da se moramo smiriti - rekao je kapetan Domagoj Duvnjak.

Tema: Rukometni Euro 2020.