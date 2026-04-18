Plakao je za Draženom, a Rađin suigrač je podivljao zbog njega. Schmidt će ostati jedinstven!

U petak je u 69. godini preminuo legendarni brazilski košarkaš Oscar Schmidt, jedan od najvećih strijelaca u povijesti sporta. Njegova karijera trajala je gotovo tri desetljeća (1974.–2003.), a ostat će upamćen i kao jedan od najboljih igrača koji nikada nisu zaigrali u NBA ligi.

S Brazilom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 1978., uz niz odličja na južnoameričkim prvenstvima, Panameričkim igrama i Kupu Amerike, gdje je godinama bio zaštitno lice reprezentacije. Tijekom karijere zabio je čak 49,737 poena, što je bio rekord sve do travnja 2024., kada ga je prestigao LeBron James. Ipak, Schmidt i dalje drži niz nevjerojatnih rekorda na velikim natjecanjima.

Foto: Profimedia

Najbolji je strijelac u povijesti Svjetskih prvenstva s 906 koševa u 34 utakmice. Na Olimpijskim igrama nastupio je čak pet puta (1980.–1996.), a u 38 utakmica zabio je 1093 poena, što je i danas rekord. Drugi na toj ljestvici je Andrew Gaze sa 789. U Olimpijske igre Barcelona 1992 postao je tek drugi igrač u povijesti s pet olimpijskih nastupa, nakon Teófila Cruza.

Legendarni okršaji protiv Dražena

Upravo je u Barceloni odigrao i posljednji međusobni susret s Petrovićem, velikim rivalom i prijateljem. Hrvatska je slavila 93-76, predvođena Petrovićem koji je zabio 22 poena, dok je Schmidt ubacio 26 za Brazil.

Njihovo rivalstvo i prijateljstvo datira još sa Svjetskog prvenstva 1986., kada su se susreli u utakmici za broncu između Jugoslavije i Brazila. Jugoslavija je slavila 117-91, uz 23 poena Petrovića i 22 Schmidta. Petrović je tada proglašen MVP-jem turnira, ispred Schmidta. Brazilac nikada nije skrivao koliko ga je pogodila Draženova smrt 1993. godine:

- Plakao sam, bio sam vrlo tužan. Bog na zemlji mora imati igrača kao što je bio Dražen. Ne smije ostati bez njega. Morao je čekati da se oprosti od košarke. To je šteta, baš kao i sa Ayrtonom Sennom. Isti osjećaj. Igrao je košarku kao nitko. Bio je najveći. Da nije umro, bio bi među top 10 najboljih NBA igrača bez obzira na to što je igrao u vrijeme kada u NBA ligi nisu vjerovali u uvezene igrače - rekao je u davnom intervjuu za Večernji list.

Oscar Schmidt u zagrljaju legendarnog Pelea

Vrhunac njihova rivalstva dogodio se 1989. u Ateni, u finalu Kupa pobjednika kupova između Real Madrida i Caserte, utakmici koju mnogi smatraju najboljom u povijesti europske košarke. Petrović je bio nezaustavljiv, do poluvremena je zabio 24 poena, dok je Schmid bio još bolji s 25 koševa. U dramatičnoj završnici Schmidt je pogodio tricu za 102-102 i izborio produžetak, no tamo je Petrović ubacio još 11 poena i odveo Real do pobjede 117-113. Petrović je utakmicu završio s 62 poena, a Schmidt s 44, uz šest trica, brojke koje i danas zvuče nestvarno.

Nadimak mu je bio 'sveta ruka'

Zbog nevjerojatnog šuta Schmidt je nosio nadimak “Mão Santa”, u prijevodu “sveta ruka”. Bio je poznat po tvrdoglavosti i pobjedničkom mentalitetu, osobinama koje su ga činile nezaustavljivim. Hrvatskog trenerskog velikana Mirka Novosela nazivao je jednim od najvećih svih vremena, a dobro ga se sjeća i Dino Rađa, koji je ispričao legendarnu anegdotu iz Italije...

Foto: PROFIMEDIA

- Puno sam puta igrao protiv Oscara, ali najviše pamtim utakmicu kad sam ja igrao za Messaggero, a on za Paviju. Mi smo imali moćnu ekipu, a oni su bili klub koji se koprcao između prve i druge lige. Igrali smo prvenstvenu utakmicu, a Oscar nas je sam ubio. Zabio nam je mislim više od 50. Nakon utakmice Rick Mahorn, standardni član šampionske generacije Detroit Pistonsa i jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu, totalno je podivljao. Nije mogao vjerovati što nam je Oscar napravio. Otišao je potpuno bijesan u WC, rukama je iščupao školjku, donio je u svlačionicu i razbio je pred svima nama', prisjetio se Dino Rađa.

Odbio je NBA

Unatoč svjetskoj slavi, Schmidt nikada nije zaigrao u NBA ligi, iako je imao više prilika. New Jersey Nets izabrali su ga 1984. kao 131. pick na draftu i ponudili mu zajamčen ugovor. Ipak, odlučio je ostati u Italiji, gdje je igrao za JuveCasertu, dijelom zbog boljih financijskih uvjeta, ali prije svega jer je želio igrati za reprezentaciju. Naime, do 1989. NBA igrači nisu smjeli nastupati na Olimpijskim igrama.

Foto: PROFIMEDIA

Između ostalog, Oscar Schmidt često je isticao kako u NBA ligi ne bi mogao ostati vjeran sebi. Obranu nije volio igrati, a u napadu je tražio loptu i slobodu šuta.

“Sveta ruka se ne smije umarati i prljati igranjem obrane. U obrani nema ničeg svetog” - govorio je Schmidt.

Upravo ta filozofija, uz nevjerojatan šuterski talent, učinila ga je jedinstvenim i osigurala mu posebno mjesto u povijesti košarke.