Plantić obranio pojas prvaka u Tirani! 'Sljedeći, molim vas'

Hrvatski boksač Luka Plantić (29) zadržao je savršeni omjer u profesionalnoj karijeri. U 13. borbi pobijedio je Uganđanina Shidirija Musu Bwogija nokautom u desetoj rundi borbe, čime je došao do 13. pobjede u karijeri i čak desete koju je ostvario prekidom.

Hrvatski boksač stvarao je velike probleme protivniku od samog početka. Bwogi nije mogao pratiti visoki tempo kojeg je postavio Plantić. Nakon nekoliko rundi Hrvat se potpuno nametnuo i dominirao u borbi, a Bwogi je ostao bez riješenja. Stoga, nije ni čudo što mu je sudac oduzeo bod jer se prečesto hvatao za konopce.

Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Plantić - Bruno Damian Acosta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kad je vidio da mu ni tako nema spasa, Uganđanin je pokušao izbaciti Luku iz ritma udarcima ispod pojasa. Ali, ni to nije omelo hrvatskog prvaka, koji je poslao Bwogija u nokdaun u osmoj rundi. Tada se Uganđanin uspio vratiti na noge.

Plantić je četvrti put obranio WBC-ov International pojas u supersrednjoj kategoriji. Osvojio ga je prošle godine u travnju protiv Jacka Cullena, a sad je sve bliže vrhu supersrednje kategorije, u kojoj je vladar Terence Crawford.

"Sljedeći, molim," kratko i jasno je napisao Plantić na društvenim mrežama nakon pobjede.