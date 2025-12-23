Plenković otkrio što se priča o Modriću u Italiji: Ma on je tamo apsolutni broj jedan, pravi lider

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade za najbolje sportaše u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora. Dodjeli je prisustvovao i premijer Andrej Plenković, za kojeg je poznato da voli sport, a i njegova Vlada ulaže najviše u sportski sektor. Na skupu je govorio o uspjesima hrvatskih sportaša, a i otkrio koje sportove prati.

- Naravno da sam tu jer je to prilika za rezimiranje rezultata u jednoj cijeloj godini. Puno rada, truda i naravno puno uspjeha. Čestitam svim laureatima, a mislim da je ova godina bila vrlo uspješna i po broju osvojenih medalja, ali i domaćinstva brojnih natjecanja. Osim toga, svi ti veliki sportski uspjesi se osjete i na opće raspoloženje u društvu - rekao je Plenković, a prenijele su Sportske novosti.

Priznao je i koji uspjeh ga je posebno iznenadio.

- Uglavnom možda kasno navečer, kad djeca zaspu. Moram priznati da me nedavno baš oduševio Jere Hribar. Prvi tren, kad sam vidio vijest, nisam mislio je li to moguće! Ali, tri medalje, od toga zlato na 50 slobodno... pa, to je nevjerojatno! To je fascinantan uspjeh i čestitam njemu, kao i ostalim članovima brončane štafete. Za mene osobno je to najfascinantniji rezultat godine. A što se tiče gledanja sporta... mahom pogledam isječke, nemam vremena više gledati cijele utakmice. Ima jedan sport, da. Gledam kad mali igra vaterpolo, to gledam skroz - rekao je Plenković čiji sin igra vaterpolo za Mladost.

Otkrio je i što Talijani misle o Luki Modriću.

- Neki dan, u Parizu smo bili na večeri koju je priredio predsjednik Macron, te je bio ondje Enrico Letta. Bivši talijanski premijer, a koji živi sad u Parizu i veli nam da Modrić nije u Milanu samo "jedan od", nego je on "numero uno", prvi, lider. Kad to veli Talijan, koji obožava i prati sport, onda... - rekao je pa objasnio priča li se o sportu na političkim skupovima:

- Uglavnom kad je neko veliko prvenstvo, natjecanje. Sjećate se u Alicanteu, prosinac 2022. skup EuroMed gdje smo gledali jedanaesterce iz Dohe, četvrtfinale protiv Brazila i naša pobjeda. To mi je najdojmljiviji međunarodni skup na kojem sam bio.