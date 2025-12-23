Andrej Plenković najavio: 'Idući tjedan uredba sa zakonskom snagom o osobnom asistenciji'

Premijer Andrej Plenković u utorak je poručio kako će Vlada, poštujući odluku Ustavnog suda o ukidanju dijelova Zakona o osobnoj asistenciji, naći kvalitetan pravni okvir kako bi pomogli osobama s invaliditetom, istaknuvši kako će idući tjedan pripremiti uredbu sa zakonskom snagom.

Premijer je uvodno na sjednici Vlade rekao kako nadležne službe temeljito analiziraju donesenu odluku, ponovivši da će Vlada, kada sagleda posljedice i pravne aspekte te odluke, predložiti privremeno rješenje putem donošenja uredbe sa zakonskom snagom koja se, nada se, priprema već idući tjedan.

"Poštovat ćemo odluku Ustavnog suda, postupit ćemo u skladu s njom i naći ćemo kvalitetan pravni okvir zato što želimo pomoći osobama s invaliditetom", rekao je Plenković.

No, upozorio je i da će na tržištu rada biti potrebno pronaći puno veći broj ljudi koji će biti u stanju preuzeti uloge osobnih asistenata nego što ih imamo danas.

"U ovom trenutku nemamo sve osobne asistente kolike su potrebe. S ovim otvaranjem polja primjene osobne asistencije na puno veći broj korisnika ta zadaća će biti još i zahtjevnija", rekao je premijer.

Vlada po prvi put uredila uslugu osobne asistencije

Ocijenio je da je Vlada Zakonom o osobnoj asistenciji po prvi put na cjelovit i sustavan način uredila tu uslugu te da su opseg prava i financijska sredstva definirani u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom.

"Proces je nastao od potražnje onih koji najbolje znaju koju vrstu potpore i pomoći osobe s invaliditetom trebaju. Mnoge od ovih udruga su niz godina projektno provodile ovu uslugu i dale su vrijedan doprinos oblikovanju zakonskog okvira".

Premijer ističe da su kontinuirano povećavali naknade i širili obuhvat prava osoba s invaliditetom, koji su danas na najvišoj razini do sada. Naveo je i da su u 2025. godini ukupna izdvajanja za socijalna prava osoba s invaliditetom iznose 1,2 milijardu eura.

Podsjetio je i da su 2015., prije početka mandata ove Vlade, bila svega 23 korisnika usluge osobne asistencije, godinu kasnije 409, a ukupni iznos izdvajanja iznosio je 556.000 eura. Danas imamo 8040 rješenja o priznavanju prava na osobnu asistenciju, za što se godišnje izdvaja oko 60 milijuna eura, rekao je Plenković.

"Taj put nije prijeđen slučajno, on je prijeđen političkom voljom i odabirom te prioritetima koje smo mi kao Vlada i koalicija dali da unaprijedimo položaj osoba s invaliditetom. Treba ovo staviti i u širi kontekst jer osobna asistencija nije jedina usluga namijenjena osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju", napomenuo je Plenković.

Pored toga postoji i odluka o osiguranju pomoćnika u nastavi, produženi boravak, rana razvojna i psihosocijalna pomoć, a Vlada u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave širi i mrežu pružatelja socijalnih usluga i obrazovnih institucija kako bi one bile dostupne u svim dijelovima Hrvatske.

I druge političke opcije mogle su to učiniti, a nisu

Premijer je ocijenio da je Vlada Zakonom osobnoj asistenciji i Zakonom o inkluzivnom dodatku napravila najveće iskorake do sad u izgradnji transparentnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg sustava socijalne skrbi s korisnicima u središtu.

"Ovo govorim zato jer su i neke druge Vlade i političke opcije, druge provenijencije i drugog predznaka mogle isto tako unaprijediti položaj osoba s invaliditetom, a nisu. Mislim da smo ovu ranjivu skupinu digli na puno višu razinu nego što je to bilo prije i mi ćemo rado sagledati sva rješenja koja će biti dobra za osobe s invaliditetom", poručio je Plenković.

Zahvalio je ministru rada i socijalne politike Marinu Piletiću na velikom doprinosu te dodao kako je dijalog s udrugama odličan i sadržajan.

Na kraju govora, premijer je u ime cijele Vlade svima zaželio čestit Božić.

"Da ga provedete u miru, da se ljudi malo i odmore i na neki način posvete i onima koji su im najbliži, a da nas solidarnost, međusobno poštovanje i odgovornost jednih prema drugima vodi i u ovo Božićno vrijeme", poručio je