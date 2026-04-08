Pletikosa za 24sata: Lucescu je bio jedinstven trener, naučio me ono što je danas avangarda

Piše Tomislav Gabelić,
Jako puno sam od Lucescua naučio... Hvala na otvorenosti u našim nogometnim razgovorima jer smo puno razgovarali o nogometnoj tematici i taktičkoj interpretaciji kroz treninge, ispričao nam je Pletikosa

Rumunjski i europski nogomet zavijeni su u crno nakon smrti legendarnog trenera Mircee Lucescua, koji je preminuo u utorak u Bukureštu u 81. godini života. Posljednje dane proveo je u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom boravka s reprezentacijom Rumunjske, a zdravstveno stanje naglo mu se pogoršalo zbog teških srčanih problema.

Lucescu je najprije kolabirao u svlačionici zbog ventrikularne tahikardije, nakon čega su ga liječnici hospitalizirali. Iako se činilo da se oporavlja, ubrzo je doživio akutni infarkt miokarda, a stanje su dodatno zakomplicirale aritmije. Unatoč naporima liječnika, njegovo tijelo na kraju nije izdržalo.

Trenerski put započeo je 1979., a završio 2026. godine, osvojivši pritom čak 35 trofeja. Vodio je brojne velike klubove poput Dinama Bukurešt, Rapida Bukurešt, Galatasaraya, Beşiktaşa, Šahtara iz Donjecka, Zenita iz Sankt Peterburga i Dinama iz Kijeva. Posebno se istaknuo u Ukrajini, gdje je sa Šahtarom osvojio niz domaćih trofeja i Kup Uefe 2009. godine.

Posebnu vezu legendarni trener imao je s Hrvatima. Pod njim je dugogodišnji kapetan u Šahtaru bio Darijo Srna, a upravo je Lucescu u klub doveo i bivšeg hrvatskog reprezentativnog golmana Stipu Pletikosu, koji se nakon njegove smrti javio za 24sata i biranim riječima oprostio od nekadašnjeg trenera.

- Jako puno sam od njega naučio, iako stvari za mene nisu baš dobro funkcionirale tada u Šahtaru jer nisam stigao biti prvi izbor budući da sam došao ozlijeđen s priprema za Euro 2004. Svakako mu hvala na otvorenosti u našim nogometnim razgovorima jer smo puno razgovarali o nogometnoj tematici, taktičkoj interpretaciji kroz treninge, analizi jer je imao bezbroj stranica ispisanih o našim narednim protivnicima, kondicijskom aspektu treninga i s današnje distance mogu reći da je imao velik utjecaj na moje shvaćanje same igre i psihološke pripreme igrača. Uvijek korak ispred, korak ispred vremena, naučio me prije 20 godina ono što je i danas moderno i zato mu veliko hvala - rekao je Pletikosa.

