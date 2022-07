Plivačica koja se skoro ugušila: Nakon jednog poteza rukom ničega se više nisam sjećala

Na Svjetskom prvenstvu u sinkroniziranom plivanju u Budimpešti, američka plivačica Anita Alvarez (25) umalo je izgubila život nakon što je za vrijeme nastupa izgubila svijest i ostala u vodi.

Deset sekundi nije izlazila van, spasioci nisu reagirali, ali sve je bilo sumnjivo njezinoj trenerici Andrei Fuentes koja nije razmišljala ni sekundu, uskočila je u bazen i na dnu pronašla Anitu kako pluta u nesvijesti.

- Moja trenerica je prava junakinja. Govorim joj to svaki dan, ali i ostalima. Prava je privilegija imati Andreu uz sebe. Kad sam saznala da će me trenirati, nisam mogla vjerovati. A taj nastup? Do točke kad sam izgubila svijest, bio je to moj najbolji nastup u karijeri. Uživala sam u svakom trenutku, a onda sam se počela gubiti. Nakon jednog poteza rukom osjetila sam da se ne osjećam baš najbolje. To je zadnje čega se sjećam - rekla je Alvarez.

Aniti ovo nije prvi put da je pala u nesvijest. Bez svijesti je u bazenu ostala u kvalifikacijama prošle godine.

- Ljudi ne mogu zamisliti koliko često padamo u nesvijest. Veliku pažnju privukla sam jer se dogodilo na Svjetskom prvenstvu. No plivačima se u ovom sportu to svakodnevno događa - objasnila je.

Inače, Fuentes je najtrofejnija natjecateljica u povijesti sinkroniziranog plivanja. Osvojila je četiri olimpijske medalje i 16 svjetskih.

Najčitaniji članci