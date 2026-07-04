Zelenortski Otoci šokirali Argentinu, a heroj Deroy Duarte priča nevjerojatnu priču od Rotterdama do velikog sna na SP-u
Tko je Deroy Duarte? Šokirao je svjetske prvake, a brat mu je suigrač u reprezentaciji na SP-u
Zelenortski Otoci jedno su od najvećih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva, a to su još jednom dokazali i u šesnaestini finala protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca. Argentina je povela u 29. minuti golom Lionela Messija, a onda je u drugom poluvremenu slijedio šok za prvake. Zelenortski Otoci vratili su se u utakmicu i čudesno izjednačili na 1-1, a gol je zabio Deroy Duarte.
Put do Miamija za Deroyja i njegovog starijeg brata Larosa, također reprezentativca Zelenortskih Otoka, započeo je u Rotterdamu. Njihova majka, Maria da Cruz, deset je godina vozila svoju plavu Toyotu Starlet kroz nizozemske ravnice. Tinejdžeri Laros i Deroy bili su talentirani igrači u mlađim uzrastima Sparte iz Rotterdama, sanjajući o profesionalnoj karijeri. Ni u najluđim snovima nisu mogli zamisliti da će jednog dana istrčati pred 65.000 ljudi nasuprot, po mnogima, najvećeg igrača svih vremena.
Deroy Duarte rođen je 4. srpnja 1999. godine i igra na poziciji centralnog veznog igrača. Karijeru je započeo u Sparti, klubu u kojem je prošao sve mlađe kategorije. Svoj profesionalni debi za prvu momčad imao je u sezoni 2017./18. Iako je Sparta te sezone ispala u drugu ligu, Duarte je bio dio ekipe koja se odmah sljedeće sezone vratila u Eredivisie. Braća su neko vrijeme igrala zajedno u Sparti, a Laros je uvijek želio igrati u veznom redu sa svojim bratom. Deroy je, prema majčinim riječima, drugačiji tip igrača, više obrambeno orijentiran. Njihova suradnja na terenu bila je ključna za povratak kluba u prvu ligu.
Nakon Sparte, 2021. godine putevi braće su se razišli. Deroy je prešao u Fortunu Sittard, dok je Laros otišao na sjever u Groningen. Otprilike u isto vrijeme, dobili su poziv da igraju za reprezentaciju Zelenortskih Otoka, na temelju nacionalnosti svojih roditelja.
Zelenortski Otoci postali su jedna od najljepših priča turnira, najmanja nacija koja je ikad stigla do nokaut faze. Kvalificirali su se s tri remija u skupini, protiv europskih prvaka Španjolske (0-0), Urugvaja (2-2) i Saudijske Arabije (0-0). Upravo je Deroy Duarte proglašen igračem utakmice u ključnom dvoboju protiv Saudijaca.
- Iskreno, ludo je. Osjećam se kao da sam u snu. Oduvijek sam sanjao da igram na Svjetskom prvenstvu. Biti igrač utakmice i ispisati povijest je nešto što nisam mogao ni zamisliti - rekao je nakon te utakmice.
(*uz korištenje AI-ja)
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