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JUNAK ZELENORTSKIH OTOKA

Tko je Deroy Duarte? Šokirao je svjetske prvake, a brat mu je suigrač u reprezentaciji na SP-u

Piše 24sata,
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Tko je Deroy Duarte? Šokirao je svjetske prvake, a brat mu je suigrač u reprezentaciji na SP-u
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Foto: Amanda Perobelli
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Zelenortski Otoci šokirali Argentinu, a heroj Deroy Duarte priča nevjerojatnu priču od Rotterdama do velikog sna na SP-u

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Zelenortski Otoci jedno su od najvećih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva, a to su još jednom dokazali i u šesnaestini finala protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca. Argentina je povela u 29. minuti golom Lionela Messija, a onda je u drugom poluvremenu slijedio šok za prvake. Zelenortski Otoci vratili su se u utakmicu i čudesno izjednačili na 1-1, a gol je zabio Deroy Duarte. 

Put do Miamija za Deroyja i njegovog starijeg brata Larosa, također reprezentativca Zelenortskih Otoka, započeo je u Rotterdamu. Njihova majka, Maria da Cruz, deset je godina vozila svoju plavu Toyotu Starlet kroz nizozemske ravnice. Tinejdžeri Laros i Deroy bili su talentirani igrači u mlađim uzrastima Sparte iz Rotterdama, sanjajući o profesionalnoj karijeri. Ni u najluđim snovima nisu mogli zamisliti da će jednog dana istrčati pred 65.000 ljudi nasuprot, po mnogima, najvećeg igrača svih vremena.

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Foto: Paul Childs

Deroy Duarte rođen je 4. srpnja 1999. godine i igra na poziciji centralnog veznog igrača. Karijeru je započeo u Sparti, klubu u kojem je prošao sve mlađe kategorije. Svoj profesionalni debi za prvu momčad imao je u sezoni 2017./18. Iako je Sparta te sezone ispala u drugu ligu, Duarte je bio dio ekipe koja se odmah sljedeće sezone vratila u Eredivisie. Braća su neko vrijeme igrala zajedno u Sparti, a Laros je uvijek želio igrati u veznom redu sa svojim bratom. Deroy je, prema majčinim riječima, drugačiji tip igrača, više obrambeno orijentiran. Njihova suradnja na terenu bila je ključna za povratak kluba u prvu ligu.

Nakon Sparte, 2021. godine putevi braće su se razišli. Deroy je prešao u Fortunu Sittard, dok je Laros otišao na sjever u Groningen. Otprilike u isto vrijeme, dobili su poziv da igraju za reprezentaciju Zelenortskih Otoka, na temelju nacionalnosti svojih roditelja. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde
Foto: Amanda Perobelli

Zelenortski Otoci postali su jedna od najljepših priča turnira, najmanja nacija koja je ikad stigla do nokaut faze. Kvalificirali su se s tri remija u skupini, protiv europskih prvaka Španjolske (0-0), Urugvaja (2-2) i Saudijske Arabije (0-0). Upravo je Deroy Duarte proglašen igračem utakmice u ključnom dvoboju protiv Saudijaca.

​- Iskreno, ludo je. Osjećam se kao da sam u snu. Oduvijek sam sanjao da igram na Svjetskom prvenstvu. Biti igrač utakmice i ispisati povijest je nešto što nisam mogao ni zamisliti - rekao je nakon te utakmice.

(*uz korištenje AI-ja)

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