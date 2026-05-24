Pljušte reakcije na Usikovu pobjedu: 'Besramna pljačka...'

Borba između Oleksandra Usika i Rica Verhoevena pala je u drugi plan nakon što je Ukrajinac na kontroverzan način obranio naslove svjetskog prvaka. Boksački svijet ne prestaje raspravljati o završnici meča u Gizi i upitnim sudačkim odlukama jer je sudac prekinuo borbu nekoliko sekundi prije kraja 11. runde. Verhoeven je u tom trenutku stajao, a mnogi smatraju kako je Nizozemac bio zakinut za jednu od najvećih pobjeda u povijesti tog sporta.

Brojni mediji kritizirali su završetak borbe u Egiptu.

DAZN navodi da je Usik 'izbjegao katastrofu zahvaljujući kontroverznom i preuranjenom prekidu'. MMA Mania otišla je korak dalje, nazvavši odluku "užasnom", dok je Sports Illustrated naglasio da je Verhoeven velik dio borbe izgledao potpuno ravnopravno s neporaženim prvakom.

Društvene mreže su eksplodirale, a navijači su masovno koristili izraze poput "besramna pljačka" i "krađa" te da je sudac prekinuo meč u najnezgodnijem trenutku, ali i da je Nizozemac mogao napravit senzaciju u Gizi.

Reagirali su i brojni sportaši.

- Trebali su ga pustiti da ode u kut i odmori minutu. Da sam ja bio u Ricovom kutu, poludio bih zbog ovakvog prekida - rekao je Jake Paul, a sudačku odluku komentirao je bivši UFC prvak Francis Ngannou, koji je i sam prešao iz MMA u boks te izjavio:

- Autsajderi nikad ne dobivaju priliku, vjerujte mi, znam o čemu pričam. Ali Rico je večeras bio pobjednik. Točka.

- Želio sam da mi sudac dopusti da se borim do kraja ili da barem dočekam 12. rundu. Osjećao sam da smo na sudačkim karticama prilično izjednačeni - izjavio je Verhoeven nakon meča.