KONTROVERZA U BOKSU

Pljušte reakcije na Usikovu pobjedu: 'Besramna pljačka...'

Piše Issa Kralj,
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Autsajderi nikad ne dobivaju priliku, vjerujte mi, znam o čemu pričam. Ali Rico je večeras bio pobjednik - izjavio je bivši UFC prvak Francis Ngannou

Borba između Oleksandra Usika i Rica Verhoevena pala je u drugi plan nakon što je Ukrajinac na kontroverzan način obranio naslove svjetskog prvaka. Boksački svijet ne prestaje raspravljati o završnici meča u Gizi i upitnim sudačkim odlukama jer je sudac prekinuo borbu nekoliko sekundi prije kraja 11. runde. Verhoeven je u tom trenutku stajao, a mnogi smatraju kako je Nizozemac bio zakinut za jednu od najvećih pobjeda u povijesti tog sporta. 

Brojni mediji kritizirali su završetak borbe u Egiptu. 

Oleksandr Usyk v Rico Verhoeven - WBC Heavyweight Title
Foto: Amr Abdallah Dalsh

DAZN navodi da je Usik 'izbjegao katastrofu zahvaljujući kontroverznom i preuranjenom prekidu'. MMA Mania otišla je korak dalje, nazvavši odluku "užasnom", dok je Sports Illustrated naglasio da je Verhoeven velik dio borbe izgledao potpuno ravnopravno s neporaženim prvakom. 

Društvene mreže su eksplodirale, a navijači su masovno koristili izraze poput "besramna pljačka" i "krađa" te da je sudac prekinuo meč u najnezgodnijem trenutku, ali i da je Nizozemac mogao napravit senzaciju u Gizi. 

Reagirali su i brojni sportaši.

- Trebali su ga pustiti da ode u kut i odmori minutu. Da sam ja bio u Ricovom kutu, poludio bih zbog ovakvog prekida - rekao je Jake Paul, a sudačku odluku komentirao je bivši UFC prvak Francis Ngannou, koji je i sam prešao iz MMA u boks te izjavio:

- Autsajderi nikad ne dobivaju priliku, vjerujte mi, znam o čemu pričam. Ali Rico je večeras bio pobjednik. Točka. 

- Želio sam da mi sudac dopusti da se borim do kraja ili da barem dočekam 12. rundu. Osjećao sam da smo na sudačkim karticama prilično izjednačeni - izjavio je Verhoeven nakon meča. 

