VIDEO Kaos u boksu: Oleksandr Usik obranio naslove svjetskog prvaka na kontroverzan način

Usik kontroverzno obranio naslove! Prekinuta borba protiv debitanta Verhoevena izazvala buru, Nizozemac traži revanš
Usik kontroverzno obranio naslove! Prekinuta borba protiv debitanta Verhoevena izazvala buru, Nizozemac traži revanš

Oleksandr Usik teškom mukom je uspio obraniti naslove prvaka u teškoj kategoriji nakon što je u Egiptu ostvario iznimno kontroverznu pobjedu prekidom u 11. rundi protiv boksačkog debitanta Rica Verhoevena. Njegovom protivniku je ovo bila tek druga profesionalna boksačka borba u karijeri pružao je snažan otpor Ukrajincu tijekom cijele borbe, a u trenutku prekida vodio je na jednoj sudačkoj kartici, dok su dvije bile neriješene.

Usik je snažnim lijevim aperkatom poslao Nizozemca na pod koji se podigao prije isteka brojanja, a sudac je odlučio prekinuti borbu u posljednjim sekundama runde. Mnogi smatraju da je ta odluka bila prestroga prema izazivaču.

Sudačke kartice u trenutku prekida pokazivale su 95-95, 95-95 i 96-94 u korist Verhoevena. 

Odluku suca komentirao je i sam Nizozemac koji je zatražio revanš, a sudačku odluku nazvao je "preuranjenim prekidom". 

Želio sam da mi sudac dopusti da se borim do kraja ili da barem dočekam 12. rundu. Osjećao sam da smo na sudačkim karticama prilično izjednačeni - izjavio je Verhoeven.

