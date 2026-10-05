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PO ISKUPLJENJE Bilić radi brojne promjene za Španjolce: Zaigrat će i zaboravljeni dvojac?!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
PO ISKUPLJENJE Bilić radi brojne promjene za Španjolce: Zaigrat će i zaboravljeni dvojac?!
Foto: Reuters
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Bit će promjena u sastavu za utakmicu protiv Španjolske, ali ni one neće donijeti ploda ako pristup ne bude drukčiji. Na Rujevici je nedostajalo svega...

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Više od šest tisuća djece s rujevičkih je tribina gledalo sramotni poraz Hrvatske od Engleske (7-0), koja nam je nanijela najteži poraz u povijesti. I mnogi će reći, sreća za izbornika Slavena Bilića i njegove igrače jer, da su na tribinama bili navijači, u svlačionicu bi ih ispratio orkestar gromoglasnih zvižduka koji bi im proparao uši.

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Komentari 10
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