PO ISKUPLJENJE Bilić radi brojne promjene za Španjolce: Zaigrat će i zaboravljeni dvojac?!

Više od šest tisuća djece s rujevičkih je tribina gledalo sramotni poraz Hrvatske od Engleske (7-0), koja nam je nanijela najteži poraz u povijesti. I mnogi će reći, sreća za izbornika Slavena Bilića i njegove igrače jer, da su na tribinama bili navijači, u svlačionicu bi ih ispratio orkestar gromoglasnih zvižduka koji bi im proparao uši.