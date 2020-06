Po titulu u Jovićevićevoj Gorici: 'Stojanović ima duplu rupturu'

<p>Trener <strong>Igor Jovićević</strong> najavio je subotnji ogled između njegova <strong>Dinama </strong>i <strong>Gorice</strong>, u kojem zagrebački klub pobjedom može i matematički osigurati naslov prvaka. Domaćin je Gorica, grad u kojemu je Jovićević proveo i dio svoga života. </p><p>- Rođen sam u Petrovoj, s dvije, tri godine sam se preselio u Gorici. Ondje sam proveo zaista divno vrijeme osnovne škole, sve do Univerzijade kada sam se preselio na Črnomerec. Možda je to isto jedan znak da tamo ostvarimo tu pobjedu - kaže trener hrvatskog prvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Gorica je neugodna</h2><p>- Sigurno da će biti teška utakmica, znajući fizičke karakteristike Gorice, uvijek neugodan suparnik. Osjetili smo ih i u prijateljskoj utakmici ovdje u Maksimiru i s te strane želimo revanš. Želimo osigurati naslov, to je za nas velika motivacija. Osjećamo se spremni - kaže trener.</p><p>- Dižemo se polako i u formi, individualno vidimo da je Petković blizu svoje forme, da je Kadzior živ, učinkovit. Da su tu još par igrača koji se dižu i da ih ima još nekoliko koji se dižu, koji se traže i siguran sam da će s tim utakmicama i cjelokupna momčad izgledati bolje. Ali i ovako, tri utakmice, šest golova je također jako bitan rezultatski učinak za nas - hvali svoje dečke novi trener, ali vidi i neke mane:</p><p>- Međutim uštimavanje linija, još uvijek su razmaci malo daleki, ritam malo padne u drugom poluvremenu pa se malo to izgubi, ali sve u svemu je to jako dobro i siguran sam da će biti još bolje.</p><h2>Stojanović upitan</h2><p>- Trenutno je Stojanović upitan s onim udarcem koji je dobio protiv Intera došlo je do dvije rupture mišića. Sve ostalo, koliko imam informacije, je u redu. Danas imamo još taj jedan lagani trening, sutra aktivacijski ujutro pa ćemo vidjeti - kaže trener Dinama i tvrdi, zatreba li, stavit će mlade igrače.</p><p>- Sigurno da je bitno rotirati da igrači osjete da trener računa na njih i ja to iz utakmice u utakmicu dokazujem. Nije me strah staviti mlade igrače, ali ne da ih umjetno stavim, nego stavim one koji to zaslužuju. U kategoriji U-19 sam ih upoznao, znam njihove karakteristike, znam i da imaju veliki potencijal za trenera. Bez obzira da je suludo možda za mladog trenera, u bitnim utakmicama za mene kao novog trenera, ali to je jednostavno tako, tako osjećam, ne bih ih stavio da ne mislim da s njima ne mogu pobijediti - smatra Jovićević pa se prisjeća: </p><p>- Situacija kod Petkovićeva zadnjeg gola, kad je njega prvi došao zagrliti Kulenović koji je ušao pet minuta prije, to me veseli kao trenera. Ekipa, momčad je najbitnija - kaže. </p>