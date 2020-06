Dinamov dragulj zabio osam golova u osam utakmica: 'Još sam ja daleko od tate Mate...'

U Dinamo sam došao jer su bili najkonkretniji, a odlazak u Sloveniju bio je baš pravi potez. Tajna naših dobrih rezultata je u treneru. Otac je skoro na svakoj utakmici. Trebat će mi još dosta da ga stignem, kaže Roko

<p>Nismo navikli na ovakve rezultate, presretni smo, a meni se otvorilo. Sad sam junak bio ja, drugi put će biti netko drugi, ali igramo sjajno i baš uživam u nogometu, javio nam se mladi Splićanin <strong>Roko Baturina</strong> (19), koji rastura u slovenskom prvoligašu Bravu.</p><p>Na kontu ima <strong>osam golova</strong> i dvije asistencije iz osam utakmica u slovenskom prvenstvu. U srijedu je s dva gola i asistencijom uništio ljubljansku <strong>Olimpiju </strong>i bio najzaslužniji za 5-0 gostujuću pobjedu. U čemu je tajna?</p><p>- U treneru! Vodi nas mladi<strong> Dejan Grabić</strong> (39). Inzistira na visokom presingu, igri s puno trke. Čovjek je pun energije i vidi se njegov trenerski rukopis. Meni taj stil savršeno odgovara, većinu golova zabio sam ulascima u prostor - objašnjava Roko.</p><p>Baturina je prvi dio sezone proveo u drugoj momčadi Dinama, <strong>debitirao </strong>i u 1. HNL za prvu momčad Dinama protiv<strong> Slaven Belupa</strong> i na njega u zagrebačkom klubu najozbiljnije računaju.</p><p>- Ovdje sam došao na zimu i postavio si cilj od sedam-osam golova u tih 15-ak kola. Eto, sad sam to već ostvario, a sve što učinim do kraja sezone bit će samo <strong>bonus</strong>. Mi smo praktički osigurali ostanak, stabilni smo na sredini ljestvice, a probat ćemo i napasti peto mjesto koje drži <strong>Mura </strong>- priča Baturina pa dodaje:</p><p>- Na ljeto se vraća u Dinamo i idem na pripreme s <strong>prvom momčadi </strong>pa ćemo vidjeti. Jesam li dobio kakav savjet od Igora Jovićevića? Mogu samo reći da me prate oni koji me trebaju pratiti. Ljudi iz Dinama dobro su upoznati s mojim mogućnostima.</p><p>A kakva je slovenska liga?</p><p>- Ima tu dobrih klubova, <strong>trkački </strong>je dosta zahtjevna. Sigurno bolja od 2. HNL. Ako moram usporediti, rekao bih da je negdje između 1. i 2. HNL po kvaliteti.</p><p>Rokov otac Mate bio je odličan napadač, u 1. HNL zabio je 63 gola u 222 utakmice. Njegovim stopama želi i Roko.</p><p>- Uh, imam ja još dosta posla da ga stignem - kaže Roko kroz smijeh pa dodaje da ga otac u Sloveniji često posjećuje i da dolazi na utakmice.</p><p>U drugu momčad Dinama ulazi i Rokov mlađi brat <strong>Martin </strong>(17). Mnogi kažu da je Martin čak i talentiraniji od Roka. Transfer braće Baturina u Dinamo izazvao je puno pompe, posebno u Splitu. Oca Matu prozivali su da je djecu u Zagreb odveo zbog novca, posebno iz Hajduka u kojemu je Roko proveo dio staža u mlađim kategorijama.</p><p>- Razlog mog dolaska u Dinamo je jednostavan, bili su najkonkretniji. Iz RNK Splita sam otišao jer se klub raspao, ispao u treću ligu, a Dinamo je najbolja sredina za razvoj. Moj brat je sad prvu godinu u drugoj momčadi i definitivno bih mu preporučio da odigra par utakmica u drugoj ligi, a onda čak možda i da dođe u Sloveniju na kaljenje - završio je.</p>