Po tko zna koji put Marokanci objavili da je Vaha dobio otkaz

Sad je već pitanje 'buši' li netko Vahida Halilhodžića (69) ili je stvarno dobio otkaz na klupi marokanske reprezentacije pa nikako da mu ga uruče. Marokanski novinar Hamza Hachlaf objavio je na društvenim mrežama kako je održan sastanak između Vahe i čelnog čovjeka Marokanskog nogometnog saveza Fouzija Lekje.

I to, navodno, loše. Tako bi u narednim danima Halilhodžić i službeno trebao biti smijenjen s klupe Maroka pa će mu se ponoviti slučaj s Obalom Bjelokosti kad ih je odveo na SP pa ih tamo na kraju nije vodio 2010. godine.

- Želimo demantirati vijesti koje su objavili pojedini mediji o tome da je gospodin Halilhodžić dobio otkaz. Želimo jasno reći da to nije istina i da je on i dalje izbornik naše reprezentacije. Nismo imali nikakav sastanak s njim jer je on i dalje na odmoru i vratit će se u Maroko ovaj tjedan - stoji u priopćenju nogometnog Saveza kojim su objasnili prijašnje navode o otkazu.

Podsjetimo, već se neko vrijeme spominju nesuglasice koje je Vaha imao s 'otpisanima', a to su Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax), Adel Taarabt (Benfica) i Amine Harit (Marseille) za koje je rekao da ih neće zvati natrag. Ali nekako je sve izglednije da će oni otići put Katara. A sve se više spominje da će Marokance s klupe voditi Portugalac Andre Villas-Boas, bivši trener Porta i Chelseaja.

Ali tamo neće biti Vaha koji se sve više dovodi u kontekst zagrebačkog Dinama s trenerom Rijeke Goranom Tomićem. Bilo kako bilo, ta opcija nije nemoguća. Bez obzira na osvajanje naslova ili ne, pitanje je hoće li Ante Čačić (68) i iduće sezone biti na klupi 'modrih', a to je nekako teško za očekivati.

Najčitaniji članci