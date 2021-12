Pobjeda Hajduka nad Dinamom u Maksimiru snažno je odjeknula u većini dalmatinskih gradova, a da slavlje 'bilih' postane 'globalno' potrudio se Ivan Mandić!

Član splitskog padobranskog kluba Graviton-demo imao je čast postati prvi Hrvat koji je skočio iznad posljednjeg od sedam originalnih svjetskih čuda, 135,7 metara visoke Keopsove piramide u Gizi, a Hajduk prvi klub čija se zastava zavijorila iznad jednog od najstarijih svjetskih čuda.

Sve to ne bi bilo moguće da vodeći padobranski klub u Egiptu nije prvi put organizirao međunarodni skup skakača u svrhu promocije zrakoplovstva, padobranstva i turizma u toj zemlji, a Egipat je prvi put dopustio stranim državljanima ulazak u vojnu bazu te skok iz transportnog aviona C130 Hercules s visine 4500 metara.

- Izuzetno sam sretan i ponosan da je plodom urodio napor da odradim ovaj skok. Zahvala ide veleposlanstvu Egipta te Ministarstvu kulture i očuvanja baštine koji su naposljetku ipak dali zeleno svjetlo za zastavu i to baš Hajduka. Moram spomenuti i zahvaliti predsjedniku Gravitona Jeri Duplančiću koji je za ovaj skok modificirao moj padobran te nastavniku Marku Popadiću koji je davao savjete za skok. Same piramide su također predstavljale opasnost jer se među njima stvaraju zračni tuneli koji su me pošteno udarali, ali za našeg dragog Hajduka ništa nije bilo teško - zaključio je Mandić.