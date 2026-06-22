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PROBLEMI ZA TUCHELA

Pobjeda protiv Hrvatske skupo je stajala Englesku! Četiri igrača muku muče s ozljedama

Piše Domagoj Vugrinović,
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Pobjeda protiv Hrvatske skupo je stajala Englesku! Četiri igrača muku muče s ozljedama
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Thomas Tuchel je optimističan uoči Gane. Iako je za očekivati da će neki dobiti poštedu, konkretniju minutažu mogao bi dobiti Saka koji je dobro oporavlja

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Engleska je pobjedom 4-2 protiv Hrvatske napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, ali slavlje je zasjenila zabrinutost zbog zdravstvenog stanja nekoliko važnih igrača. Uoči utakmice drugog kola skupine L protiv Gane pod upitnikom su Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka i Marcus Rashford.

Najviše pozornosti privukao je Kane. Engleski kapetan pred kraj utakmice protiv Hrvatske osjetio je grčeve, a na posljednjem je treningu nosio zavoj. Engleski mediji navode da njegov nastup protiv Gane nije siguran, pa će liječnički stožer pratiti njegovo stanje do početka utakmice.

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Probleme ima i Rice, koji je u drugom poluvremenu susreta s Hrvatskom napustio teren držeći se za gornji dio desne noge. Izbornik Thomas Tuchel zamijenio ga je Morganom Rogersom, povukao Judea Bellinghama na dublju poziciju, a poslije je u sredinu terena premjestio i Reecea Jamesa.

- Primijetio sam da Declan gubi neke lopte koje inače ne bi izgubio i da se ne osjeća ugodno. Pitao sam ga što se događa, a on mi je pokazao na donji dio leđa, odnosno gornji dio zadnje lože, gdje je osjećao nelagodu - objasnio je Tuchel.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Engleski izbornik nije želio riskirati s jednim od najvažnijih veznih igrača.

- Nisam htio ništa riskirati pa sam ga odlučio izvaditi. To inače nikada ne bih želio učiniti, ali morao sam ga zaštititi. Rice je odigrao fantastičnu utakmicu i nadam se da nije ništa ozbiljno. Na kraju me i sam uvjeravao da je dobro i da poznaje tu vrstu nelagode. Pobrinut ćemo se za njega i ne bi trebalo biti razloga za veliku brigu - dodao je Tuchel.

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Rashford se nakon utakmice požalio na zatezanje u mišiću. On je protiv Hrvatske ušao s klupe zajedno sa Sakom, a njih su dvojica kreirala četvrti engleski pogodak. Saka se još oporavlja od dugotrajnog problema s Ahilovom tetivom, zbog čega ga Tuchel ne želi prerano izložiti velikom naporu. Engleski izbornik najavio je da Arsenalov krilni napadač vjerojatno neće započeti utakmicu protiv Gane, pa bi na desnom krilu ponovno trebao zaigrati Noni Madueke.

- Bukayo je spreman i bit će sve spremniji. Pravi trenutak za njega bit će posljednja utakmica u skupini. Na treningu je bio odličan u igri na malom prostoru. Pitanje je samo hoće li utakmica biti otvorena i puna tranzicija - rekao je Tuchel.

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Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Engleska je već ostala bez Tina Livramenta, koji je zbog ozljede lista napustio reprezentativni kamp. Umjesto njega pozvan je Trevoh Chalobah. Utakmica Engleske i Gane igra se u utorak, 23. lipnja, od 22 sata po hrvatskom vremenu u Bostonu. Tuchel će konačnu odluku o nastupima ozlijeđenih igrača donijeti nakon posljednjih liječničkih pregleda.

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