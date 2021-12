U najavi turnira Elitne skupine futsal Lige prvaka trener Olmissuma Duje Maretić kazao je kako su tri osvojena boda realan doseg njegove momčadi te da bi sve više od toga bio jako dobar rezultat. Olmissum je u prva dva susreta izgubio od dvije objektivno jače momčadi, prvaka Europe Sportinga 3-1 i vrlo jake Sinare iz ruskog Jekaterinburga 3-2, no danas su u dvorani Joao Rocha svladali nizozemski Hovocubo 4-3 i tako ispunili minimalan cilj prije puta u Lisabon.

I baš kao što smo nakon minimalnog poraza od Sinare konstatirali da je rezultat bio bolji od dojma, večeras je bilo obratno, konačan dojam je puno bolji od rezultata. Olmissum je puno bolji od nizozemskog prvaka Hovocuba, koji je u zadnjim sekundama utakmice pogodio vratnicu i velo lako mogao uzeti bod.

Večerašnja utakmica je preslika cijelog turnira. Naša neprepoznatljiva igra. Pobjeda je bila bitna, ali izvedbom nisam zadovoljan. Opet vidim taj isti obrazac, u tri utakmice smo primili četiri gola iz prekida. To nam se jedva u čitavoj sezoni dogodi. Minimalni cilj smo ostvarili, ali dojam je puno lošiji od toga. Bitno je izvući pouke zašto nam je igra bila nepovezana. Nemamo za to puno vremena jer se bliži Kup u petak. Znam koliko moji igrači mogu, ali ništa od toga nisu prikazali ovdje. Minimalan cilj je ostvaren, ali nisam zadovoljan – kazao je trener Olmissuma Duje Maretić,

Nakon tri odgledana dvoboja u Lisabonu dojam je doista da je Olmissumu za nešto više nedostajalo odlučnosti i iskustva, a do toga se dolazi igranjem utakmica na ovoj razini. Sporting ih igra svaki tjedan, Jekaterinburg svaka dva – tri, a Olmissum jednom do dva puta godišnje. Zbog toga nisu uspjeli protiv Jekaterinburga, a Hovocubo im se provukao s minimalnim porazom.

Poveli su igrači Duje Maretić već u trećoj minuti, lijepu akciju okrunio je Kustura, no puno bolju igru i prilike nisu uspijevali pretočiti u još pokoji gol. I čim su Nizozemci poravnali, novi gol postigao je Marić lijepim šutem na asistenciju Kusture. No malo prije poluvremena poravnao je autogolom Kustura.

U drugo poluvrijeme Omišani su izašli maksimalno motivirani, nakon minute zabio je Hrstić, odmah potom i Kustura i činilo se da će do kraja susreta Nizozemcima nakrcati mrežu. No ništa od toga, u 34. minuti Bouzit je smanjio na 3-4 ali do kraja njegovi suigrači nisu uspjeli dalje od vratnice u zadnjim sekundama. Ni s igračem/golmanom. Neiskustvo, manjak odlučnosti, nedostatak snage..

Ne bih to pripisao umoru, ne želimo se na to vaditi. Nismo smjeli dopustiti taj treći gol jer smo na kraju visili. Mogli smo uzeti četiri i više bodova i iz ovoga moramo izvući pouke – kazao je Antonio Sekulić.

Olmissum se za europske oglede morao prilagođavati protivnicima, ali i loptama.

Sporting nam treba biti uzor i cilj gdje moramo doći. Veliko iskustvo za sve nas koji prvi put igramo Elitnu rundu, pogotovo za nas mlađe. Iz ovoga možemo puno naučiti. Nadam se da će se i kod nas u hrvatskoj mijenjati lopte s kojima igramo. Naučili smo na loše lopte i teško se prilagoditi na ove bolje i brže. Kako je nama Sporting uzor, tako neka našem Savezu budu uzor drugi savezi, jer je lopta s kojom igramo izbačena iz skoro svih liga osim naše – kazao je Antonio Juretić.